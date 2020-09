Oggi è la giornata di Batman

Viviamo anni nei quali ci sarebbe davvero bisogno di un supereroe. Ma non quelli taroccati nelle sembianze,nel sesso o nelle abitudini di vita, ma uno di quelli vecchio stampo.

Forse è anche per questo che oggi si celebra la giornata mondiale di Batman: una sorta di cavaliere medievale che sta dalla parte dei deboli. L’uomo pipistrello è stato creato nel 1939 da Bob Kane e da Bill Finger e da allora la sua fama è stata un crescendo costante.

Fumetti che ancora vanno a ruba, costumi richiestissimi dai bambini ai quali non c’è bisogno di raccontare il personaggio, perché già lo conoscono. Batman in borghese era un uomo ricco che cambiava completamente davanti alle ingiustizie con super poteri, strategia, furbizia e doti acrobatiche.

Senza sottovalutare la batmobile, una supermacchina che modificava le sue prestazioni solo col pigiare un tasto. Di certo è un custode dell’ordine e di questi tempi ( purtroppo) non è certo una qualità.

Rappresenta i valori della cavalleria medievale ed assomiglia molto ai combattenti protagonisti dei romanzi cortesi ed anche la sua trasformazione da uomo a supereroe, assomiglia molto ad una pratica di iniziazione tipica del medioevo.

Dal 1940 solo un anno dopo la sua nascita, gli è stata concessa una testata tutta sua che ha dato il via alla sua fama. Ci sarebbe da discutere molto se Batman rappresenti o meno il sogno americano o il suo essere è più in stile europeo e questa è forse l’unica questione ancora aperta sul personaggio.

Per oggi 19 settembre sono previste iniziative in serie coordinate dalla De Comics. In Italia la Panini Comics che detiene i diritti italiani del personaggio, manderà in edicola, libreria e fumetterie vari albi con copertine speciali tra i quali “ Batman Day 2020: giù il mantello, su la maschera ( 96 pagine per 9.90 euro), un’antologia che parte dagli anni trenta per arrivare ai giorni nostri.

Nelle fumetterie sarà distribuito un album gratuito riservato ai collezionisti. Non mancherà nemmeno l’opera omnia Batman: Black and White che propone tutte le strisce in bianco e nero.