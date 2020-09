Moreno Mazzurana e la campagna elettorale in «divieto di sosta»

Chi di spada ferisce di spada perisce si dice. E così è stato per il povero «angelo» custode di Franco Ianeselli, tale Moreno Mazzurana che segue come un’ombra da mesi il candidato sindaco della sinistra.

Succede che Mazzurana fa il grande sui social criticando Andrea Merler per aver parcheggiato durante la campagna elettorale il suo camper in divieto di sosta. «Almeno io il Doblò lo parcheggio (pagando) dove è consentito» – scrive con toni trionfali sottolineando la sua correttezza nel seguire il codice della strada.

Purtroppo per lui però le fotografie lo smentiscono. Infatti il suo Doblò viene fotografato in divieto di sosta davanti alla sede della coalizione in via Scopoli. A pochi passi ci sarebbero gli stalli color blu a pagamento ma Mazzurana preferisce non pagare e sostare in divieto.

Non solo, il prode Angelo custode di Ianeselli si fa anche fotografare proprio sotto il segnale di divieto di sosta insieme a Franco Ianeselli. La foto viaggia veloce nel web e cominciano gli attacchi ironici da parte degli avversari politici.

In particolare gli uomini di Giorgia Meloni attaccano il “Moreno Trentino” chiamandolo ironicamente come quello cubano descritto nella canzone di Zucchero «Baila». Forse il paragone non è nemmeno molto azzardato vista l’appartenenza comunista di Ianeselli e Mazzurana che nell’ìsola di Cuba è ancora uno dei valori più importanti. Alla fine finisce tutto in ironia e sarcasmo senza nessun insulto (finalmente). Per Mazzurana 10 e lode come angelo custode ma un bel 4 come autista. Per lui consigliamo un aggiornamento del codice stradale da fare in quale scuola guida trentina e un piccolo bagno di umiltà che purtroppo nella sinistra è rara cosa.

