«Chicco sorriso», oggi nei supermercati SAIT per finanziare l’ADMO Trentino

“ Chicco sorriso” sarà di scena nei supermercati Sait di Trento in Via Solteri 43, Piazza Lodron 28, Via Menguzzato 85, Piazza Cantore 30, Famiglia Cooperativa Povo – Piazza dell’Argentario 6 e Piazza Manci 8 infine a Ravina in Via Herrsching.

Ma in tutto il Trentino saranno 39 i punti vendita nei quali si potranno acquistare con offerta libera le confezioni di riso Carnaroli prodotto dall’azienda Riccò di Trevenzuolo ( Verona) accompagnato da un campione di brodo Bauer. Il ricavato andrà a finanziare la ricerca di nuovi donatori di midollo osseo da parte di Admo Trentino.

Purtroppo la pandemia non ha arrestato la diffusione dei tumori del sangue ma ha reso complicata, se non impossibile, l’attività di sensibilizzazione di ADMO Trentino alla donazione di midollo osseo.

Da 28 anni, ADMO Trentino informa i giovani su come diventare speranza di vita per un malato di leucemia o di altre malattie oncoematologiche: un impegno importante e costante che ha permesso all’associazione di superare la quota di 10.500 iscritti.

Nonostante le difficoltà nel reclutamento di nuovi donatori dettate dall’emergenza, il laboratorio Hla del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale di Trento, con il supporto della segreteria di ADMO che effettua le chiamate ai donatori, non si è mai fermato nella sua attività di tipizzazione (il prelievo di sangue che permette all’aspirante donatore di essere inserito nel registro dei donatori di midollo osseo nazionale), distinguendosi nel panorama nazionale e riuscendo a mantenere i numeri degli anni precedenti.

In pieno lockdown, ci sono stati ben due donatori effettivi che hanno donato il midollo osseo a due malati in attesa di una nuova vita.

Le analisi genetiche indispensabili per l’iscrizione di un donatore nel registro nazionale, tipizzazioni, possono essere eseguite esclusivamente da laboratori certificati ad alta risoluzione con un aumento notevole di costi per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

ADMO Trentino, da molti anni, ha scelto di sostenere economicamente l’Apss e, in particolare, il laboratorio Hla del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell’Ospedale Santa Chiara di Trento.

Nel 2019, grazie alla campagna Chicco Sorriso e alle altre campagne di raccolta fondi (Una Colomba per la Vita e Un Panettone per la Vita), ADMO Trentino ha devoluto 85.000 euro suddivisi tra borse di studio e acquisto di attrezzature.

L’associazione, inoltre, sostiene l’Azienda Sanitaria mettendo a disposizione la sua segreteria per effettuare le chiamate agli aspiranti donatori così da fissare un appuntamento per la tipizzazione in base alle disponibilità comunicate.