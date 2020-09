Dimaro Folgarida, tra Andrea Lazzaroni e Alessandro Fantelli si gioca una delle partite elettorali più avvincenti della Val di Sole

Il sindaco uscente da una parte, il vicepresidente della Comunità della Val di Sole dall’altra.

Andrà in scena a Dimaro Folgarida una delle sfide elettorali più avvincenti della Val di Sole e non solo. A giocarsi la poltrona di sindaco del Comune nato nel 2016 dalla fusione di Dimaro e Monclassico saranno Andrea Lazzaroni, che punta al bis dopo quattro anni da primo cittadino, e Alessandro Fantelli, deciso a mettersi al collo la fascia tricolore dopo l’esperienza accumulata come consigliere comunale e alla vicepresidenza della Comunità di Valle.

“ENERGIA COMUNE”: NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ – Intende proseguire il cammino iniziato Andrea Lazzaroni, 46 anni, di professione architetto.

Pubblicità Pubblicità

Ad affiancarlo in questa sfida c’è la lista “Energia Comune”, della quale fa parte tutta la giunta uscente ad eccezione di Romedio Menghini che ha deciso di lasciare.

Eccoli i candidati consiglieri: Manuel Andreis (27 anni), Matteo Boni (32), Loris Bottea (43), Matteo Fedrizzi (37), Alessandra Ghirardini (44), Andrea Guerrato (40), Marco Luigi Katzemberger (55), Alessandro Largaiolli (37), Barbara Martintoni (37), Elisa Mezzena (33), Pio Pangrazzi (50), Nadia Ramponi (51), Evelin Ramponi (32), Stefano Stanchina (37) e Monica Tomasi (60).

«Vogliamo continuare il percorso intrapreso di fusione, di costruzione della comunità – spiega Lazzaroni –. Una comunità che si crea anche attraverso le grandi opere. In questo senso dobbiamo portare avanti il dialogo con la Provincia per i lavori di ricostruzione post Vaia, ma anche proseguire con i grandi progetti strategici come la scuola, la caserma dei Vigili del Fuoco, la riqualificazione di Folgarida, i cui lavori sono già stati approvati e appaltati».

Pubblicità Pubblicità



Uno degli obiettivi principali è quello di favorire lo sviluppo e il benessere delle persone, con un occhio di riguardo per il comparto turistico, soprattutto dopo i colpi incassati con Vaia e il Covid. «Bisogna essere veloci e decisi – dichiara il sindaco uscente – e avere il coraggio di decidere».

Per quanto riguarda le prossime opere, invece, cosa prevede il programma elettorale? «Nella zona del Biolago di Monclassico abbiamo un progetto da affinare e finanziare – rivela Lazzaroni – e poi c’è il grande parco urbano di Dimaro, che ha doppia valenza, per i residenti e i turisti. Il tutto rientra nel grande progetto urbanistico che va da Monclassico fino allo Spolverino, con l’intenzione di collegare e mettere in rete tutti i paesi».

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO CON “ATTIVAMENTE INSIEME” – Alessandro Fantelli, 40 anni, consigliere di maggioranza uscente e, come detto a più riprese, vicepresidente della Comunità di Valle, ha sempre battagliato per la valorizzazione del territorio, soprattutto della risorsa acqua. In particolare quando ha vestito i panni di presidente della Rete di Riserve Alto Noce, l’altro candidato sindaco.

Non ha condiviso determinate scelte e così Fantelli ha deciso di mettersi in gioco in prima persona, sostenuto dalla lista “Attivamente Insieme”.

Un gruppo rappresentativo dell’attuale maggioranza e della minoranza, formato da Emanuela Albasini (45 anni), Fabio Albasini (70), Iacopo Albasini (25), Gabriele Bisoffi (29), Massimiliano Bottaro (37), Mirco Cristian Cavallar (49), Maurizio Leiva Costanzi (31), Chiara Mezzena (30), Alessandro Mochen (35), Veronique Panciera (24), Luciano Ramponi (55), Simone Ramponi (27), Valentina Ramponi (25), Carlo Ravelli (57) e Mariella Silvestri (61).

Fantelli ha le idee piuttosto chiare. «Intendiamo ridare un senso di partecipazione alla comunità attraverso il volontariato, che si è un po’ smarrito – rivela –. Abbiamo una squadra preparata e credibile, con un programma di opere concrete e realizzabili. Andremo a occuparci principalmente di quotidianità, arredo urbano, cura del dettaglio, con un’attenzione particolare alle famiglie. Mi piacerebbe poi che venisse ricreato un campeggio a Dimaro, in località Bonetei».

Altro punto fondamentale è lo sviluppo dell’economia del territorio. «L’idea è di creare le condizioni affinché qui gli imprenditori possano investire – spiega Fantelli – offrendo opportunità e posti di lavoro. Promesse poche, ma fatti tanti».

Senza tralasciare i centri storici, che dovranno essere valorizzati e resi fruibili da locali e turisti, partendo dall’acquisizione di Casa Perini Conta a Monclassico.