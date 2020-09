L’Italia si racconta, rassegna internazionale del cinema archeologico a Rovereto

Pronti a riaccendersi con un’edizione speciale, dal 30 settembre al 4 ottobre, gli schermi della Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto, organizzata dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto con il sostegno del Comune di Rovereto e con il patrocinio della Comunità della Vallagarina, della Provincia autonoma di Trento, della Regione Trentino Alto Adige, del Ministero ai Beni e alle Attività culturali e del Ministero degli Esteri.

Da una difficoltà, un’opportunità. Questo, in sintesi, il “farsi” del programma dell’edizione 2020. Le difficoltà organizzative imposte dalla pandemia in corso hanno obbligato tutti a ripensare e reinventare manifestazioni culturali anche molto consolidate nel tempo.

La riflessione del Team della Rassegna si è spostata sul contributo che il festival può dare in un’occasione come questa, per raccontare la ricchezza del patrimonio artistico e archeologico del nostro Paese, la sua bellezza, la sua storia anche minuta, e ha prodotto un’edizione speciale, fuori dalla tradizione, dal titolo “L’Italia si racconta. Il patrimonio culturale al cinema”.

Pubblicità Pubblicità

Le tematiche archeologiche rimangono al centro del concorso cinematografico, lasciando però spazio anche ad altri argomenti, più legati alla tutela del patrimonio culturale e ambientale, alla scoperta di civiltà, alle tradizioni, alla conservazione della memoria popolare.

L’attenzione è puntata al racconto dell’Italia ma anche alle produzioni italiane nel mondo, con l’intento di riconoscere il valore e le qualità del lavoro di tanti registi, autori, ricercatori, produttori italiani, giovani e meno giovani, che sono anch’essi un patrimonio da preservare.

Non mancano naturalmente le sezioni dedicate alle novità più recenti, la selezione delle migliori produzioni della cinematografia sul patrimonio archeologico e culturale dal resto del mondo, con una nuova proposta in lingua originale, e infine uno spazio interamente riservato agli specialissimi corti animati.

Pubblicità Pubblicità



Il palinsesto prevede 65 nuovi film provenienti da 20 nazioni diverse, molti in anteprima per l’Italia e uno in anteprima mondiale, due eventi speciali, due mattine di proiezioni per le scuole.

Pubblicità Pubblicità

Il programma prevede una carrellata di film italiani che raccontano il patrimonio materiale e immateriale del nostro paese, oppure film prodotti o diretti da autori italiani. Le serate del venerdì e del sabato apriranno invece una finestra sulle migliori proposte documentaristiche a livello mondiale: full immersion nella storia, nell’arte, nell’archeologia, nelle culture, nelle tradizioni del passato che tornano presenti con immagini spettacolari e suggestive sul grande schermo, e con i racconti dei protagonisti.

Nel programma si trovano anche film che scoprono popoli, tradizioni, genius loci anche con approcci diversi, come la musica, la storia familiare, gli antichi mestieri, la storia che si intreccia con l’attualità.

Novità dell’edizione, una sezione speciale dedicata ai film in lingua originale , un’altra sezione ai cortometraggi d’animazione . Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con importantissimi partner, quali la prestigiosa rivista internazionale National Geographic , media partner della manifestazione.

Altra testata nazionale che seguirà in modo particolare la rassegna, la rivista tematica Archeo. “Il 2020 sarà ricordato a lungo come un anno molto complicato, drammatico, doloroso, pieno di incognite. Eppure, a volte è proprio da circostanze così particolari come quelle che tutti stiamo vivendo che le opportunità si presentano” afferma Giovanni Laezza, presidente della Fondazione MC.

“Così, un po’ per calcolo e un po’ per fatalità, la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico nel 2020 ha imboccato una strada inconsueta, proponendo al pubblico un’edizione fuori dalla tradizione. Si è deciso infatti di raccontare la ricchezza del patrimonio artistico e archeologico, concentrando il punto di vista soprattutto sull’Italia, pur non trascurando il patrimonio mondiale”.

“Nel solco di un lungo percorso che ha portato il Festival ad affermarsi come appuntamento di riferimento non solo in Italia ma a livello internazionale”, prosegue Alessandra Cattoi, direttora della Fondazione e della Rassegna “L’Italia si racconta” ha l’ambizione di dedicare molta attenzione non solo al racconto del

paese, ma anche alle produzioni italiane in tutto il mondo, con l’intento di riconoscere il valore e le qualità del lavoro di tanti registi, autori, ricercatori, produttori italiani, giovani e meno giovani.

Il nostro patrimonio sono anche loro”.

Le prime due giornate del festival, mercoledì 30 e giovedì 1, con le sezioni dedicate alle scuole e ai film in lingua originale, saranno ospitate nella Sala Zeni del Museo di Scienze e Archeologia (b.go S. Caterina, 41 Rovereto), mentre dal giovedì sera alla domenica il programma sarà ospitato presso la splendida cornice del Teatro Zandonai (c.so Bettini, 78 Rovereto), con il programma de “L’Italia si racconta”, le finestre sul mondo e la sezione dei corti animati.

Gli spettatori avranno la possibilità di attribuire, con votazioni giornaliere, il premio Città di Rovereto al film più gradito dal pubblico. Oltre al premio del pubblico, verranno attribuite la menzione speciale CinemA.Mo.Re., insieme a Trento Film Festival e Religion Today Filmfestival, lamenzione speciale Archeoblogger, attribuita da una giuria formata da alcuni dei più seguiti blogger di archeologia italiani, e per la prima volta la menzione Nuvolette, attribuita dagli esperti del festival alla migliore tra le animazioni nella sezione dei cortianimati.

La premiazione avverrà con un piccolo evento all’aperto di fianco al Teatro Zandonai domenica 4 ottobre alle ore 18.30. Il programma della Rassegna nella sua interezza è consultabile sul sito ufficiale del festival www. rassegnacinemaarcheologico.it.

Nel rispetto delle normative volte a limitare la diffusione del Covid-19, l’accesso alle sale sarà contingentato. L’uso della mascherina sarà obbligatorio in tutti gli spazi e verrà richiesta la distanza di almeno un metro tra i partecipanti, sarà misurata la temperatura all’ingresso e richiesta l’igienizzazione delle mani con apposito liquido a disposizione del pubblico. Per le attività all’aperto la mascherina sarà obbligatoria qualora non fosse possibile mantenere la distanza di almeno un metro.