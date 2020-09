Grandine in Bassa Val di Sole: il 60% della produzione andato distrutto nel Consorzio Cofsac, l’80% a Caldes

La furiosa grandinata di ieri sera (qui l’articolo) che ha colpito in particolare le zone della Bassa Val di Sole e soprattutto il Comune di Caldes, ha causato danni ingenti alla produzione di mele.

Le prime stime raccontano dell’80% della produzione distrutta a Caldes e del 60% nel consorzio Cofsac.

Rimangono ancora da valutare i danni sulle piante che potrebbero avere effetti negativi sulle future produzioni.

Pubblicità Pubblicità

«Presto arriveranno le indicazioni operative per la raccolta imminente da parte del consorzio – fa sapere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Maini –. Vogliamo dimostrare tutta la nostra solidarietà e stare vicini alla condizione morale dei nostri contadini. La frutticoltura è l’asse principale della nostra economia: ora è essenziale un’azione immediata ed efficace».

Nelle campagne della bassa valle si è recata questa mattina anche l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli, che ha manifestato la vicinanza della Provincia. «Siamo vicini agli agricoltori della Val di Sole colpiti dall’eccezionale grandinata di ieri sera, che ha causato danni ingenti in particolare nel comune di Caldes, e quelli limitrofi di Cavizzana e Terzolas, dove secondo le prime stime sono circa 200 gli ettari danneggiati – sono le parole di Zanotelli –. Purtroppo ancora una volta, dopo l’evento estremo che ha colpito ad agosto Trento sud, dobbiamo far fronte agli effetti della grandine. Sappiamo che la continuità delle produzioni è fondamentale per la redditività delle imprese agricole produttrici, oltre che per le cooperative di raccolta e commercializzazione del prodotto».

Gli eventi meteorologici estremi – è la convinzione condivisa con i responsabili del Co.Di.Pr.A., gli agricoltori e le cooperative del settore – si susseguono con sempre maggiore frequenza e intensità, cosa probabilmente imputabile al cambiamento climatico.

Pubblicità Pubblicità



«L’impresa agricola deve perciò adottare tutte le strategie e tutti gli strumenti possibili – quelli provinciali e quelli varati dall’Unione Europea – per tutelarsi dai loro effetti, fino a copertura totale delle perdite – spiega la Provincia in una nota –. In Trentino il Co.Di.Pr.A, nel 2019, ha attivato un fondo IST per il settore delle mele, uno per i bovini da latte e uno per tutelare le produzioni contro i danni delle fitopatie come la cimice asiatica».