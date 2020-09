Giovani in vetta, esperienza offerta dal Parco Naturale Adamello Brenta

Youth at the Top 2020 è l’esperienza offerta ai giovani dal Parco Naturale Adamello Brenta il 19 e 20 settembre con pernottamento in montagna.

Questa è la sesta edizione di un’iniziativa che permette ai giovani di vivere a stretto contatto con la natura e l’ambiente montano. Ovviamente con l’accompagnamento di un esperto educatore ambientale quale Lorenzo Mosca e con relatrice della serata in rifugio la dott. sa Roberta Chirichella.

Giovani in vetta – Youth at the Top – get together of young people from all over the Alps è un evento internazionale itinerante che si svolge dal 16 luglio al 30 settembre 2020.

Pubblicità Pubblicità

Infatti, pur organizzato attraverso proposte locali, si svolge in contemporanea in molti altri paesi delle Alpi e dei Carpazi.

Una esperienza anche dal valore simbolico, dunque, perché centinaia di giovani vivono la natura lo stesso giorno. Il tema della edizione 2020 è incentrato sulla “Fauna Alpina e cambiamenti climatici, Biomiti”. Il week-end è riservato ai giovani con età compresa tra i 18 e 28 anni

L’evento è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo a

Pubblicità Pubblicità



segreteriaricercaeducazione@pnab.it e comunicando le proprie generalità entro le ore 12.00 del 15 settembre.

“Questo progetto, stato voluto e creato da Alparc (Rete delle Aree Protette Alpine che riunisce centinaia di aree protette di tutti i tipi collocate sulle Alpi, dalla Francia alla Slovenia), rappresenta un’eccezionale opportunità per i nostri giovani di entrare in contatto con le montagne e la natura in modo creativo e specifico a livello locale. I giovani riscoprono la natura e si connettono al loro patrimonio montano. Allo stesso tempo, il tema internazionale “Fauna alpina e cambiamento climatico” promuove la visione internazionale, aiutando i giovani a sperimentare la dimensione delle regioni di montagna e la loro connessione indipendentemente dai confini nazionali” spiegano gli organizzatori dell’evento.

Programma delle due giornate

Sabato 19 settembre

Ore 17.00: salita a piedi da Vallesinella al rif. Casinei

Ore 18.00: benvenuto con approfondimento su Cambiamenti climatici e Progetto Biomiti

Ore 19.00: cena in rifugio

Ore 20.00: approfondimento sui chirotteri

A seguire in serata: avvicinamento al Plot 6 BIOMITI quota 1900 m escursione

A seguire (fino alle 24.00): rilievo e ascolto chirotteri

Ore 24.00: rientro e pernotto al rifugio

Domenica 20 settembre

Ore 9.00: caffè scienti􀁽co (colazione e commenti sulla tematica: fauna alpina e cambiamento climatico,Biomiti)

A seguire: rientro dalle cascate alte di Vallesinella