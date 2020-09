Andrea Conci (Onda Civica): «Trasparenza, onestà e visione»

56 anni, divorziato, felicemente insieme con la sua Marina da moltissimi anni, un figlio Jacopo di 24 anni, Andrea Conci lavora presso il punto vendita del Sait di Ravina e gravita nel mondo della cooperazione dal 2005.

Ricopre la carica di RSA e Delegato della Delegato UILTuCS, momentaneamente sospesa visto la candidatura, con grande passione ed impegno.

Da poco ha iniziato anche una nuova avventura come aiuto allenatore dei Giovanissimi calcio dell’ Azzurra, una delle società storiche del capoluogo.

Lei è stato un militante della prima ora dei cinque stelle, come mai si è candidato con i fuoriusciti del movimento?

«Sono stato un militante dei primi 5 stelle ma ora devo dire che il cambiamento di pensiero e di strategia mi ha deluso purtroppo ed a questo è dovuto il mio distacco. Oggi ho scelto Onda Civica perché porta avanti battaglie palpabili concrete e non sogni.»

Onda Civica non è molto d’accordo sulla possibile realizzazione delle funivia del Bondone, perché?

«Non è così, Onda Civica vuole solo un vero e serio progetto sulla funivia del Bondone, questo è quindi diverso.»

L’emergenza sanitaria si trasformerà in crisi economica molto presto con i conseguenti licenziamenti, come ne usciremo? Come la penso il suo movimento su questa tematica?

«La crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria penso a partire da ottobre potrebbe essere devastante. Di sicuro sia la Provincia che lo Stato centrale dovranno elargire tanto denaro per sostenere l’ economia trentina con progetti seri, trasparenti e logici, non c’è dubbio che è una grande sfida da vincere»

Parliamo di sicurezza: è necessario adottare altre misure per contenere lo spaccio e la criminalità a Trento oppure per lei in fondo in fondo non va così male?

«Un tasto dolente purtroppo, dal mio punto di vista la situazione a Trento non è da sottovalutare anzi la ritengo quasi drammatica. Credo che sia necessario fare una continua pressione sul Questore e creare una sinergia con la prossima giunta per contenere episodi di criminalità e di spaccio che sono ormai giornalieri.»

Movida si o movida no? E Soprattutto dove e come?

«Cerchiamo di seguire le regole anti Covid e dopo l’eventuale vaccino che movida sia, perché tutti i giovani hanno i sacrosanto diritto di divertirsi senza eccessi però»

Si è fatto una idea di come finiranno queste elezioni?

«No perché ci sono moltissime variabili che potrebbero spostare anche migliaia di voti all’ultimo momento»

In un possibile ballottaggio chi sosterrà? La sinistra oppure i movimenti alternativi a Ianeselli?

«Il movimento credo non darà indicazione, per quanto mi riguarda darò il mio voto a chi è maggiormente vicino alla mia visione del futuro della città»

Negozi chiusi la domenica: è d’accordo con il governatore Fugatti?

«Sono anni che lotto contro le aperture domenicali e Festive come lavoratore del settore e come rappresentante sindacale. se sono con Fugatti? Sono con chi prova a chiudere i negozi la domenica e non importa di che colore o simbolo sia. Credo che si dovrà comunque trovare un equilibrio, prendere magari come modello le Farmacie»

Per lei cosa deve avere il suo politico ideale?

«Trasparenza, onestà e visione»