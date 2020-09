Iole Branz e Bruna Giuliani: la concretezza e il realismo coniugato al femminile della lega

Iole Branz e Bruna Giuliani: quando la politica viene coniugata al femminile con la tipica concretezza e realismo delle donne.

Iole Branz, insegnante da 38 anni, un passato in Fratelli d’Italia ed un presente nella Lega “dove ho trovato una squadra, umiltà e tanta voglia di fare”.

Bruna Giuliani è la signora della politica trentina con legislature passate sui banchi del comune di Aldeno e Trento, ma con ancora tanta voglia di mettersi a disposizione della gente. Ma quando si vive una campagna elettorale è sempre come se fosse la prima volta.

Dai gazebo che sono l’unico modo per parlare con la gente, cosa vi ha colpito di più?

Iole Branz: “La paura del futuro. C’è un’incertezza diffusa, timori. L’amministrazione deve dare delle risposte concrete e noi le daremo, alle istanze dei genitori impauriti dal futuro che aspetterà i loro figli, ma anche agli anziani. In fin dei conti bambini e anziani sono le categorie più deboli e noi le aiuteremo.”

Bruna Giuliani:” La solitudine. La gente si fermava nei gazebo e se ne andava dicendo “ grazie per avermi ascoltata”, ma sotto questo aspetto il momento peggiore l’ho vissuto una domenica pomeriggio: due ore per fare Viale Rovereto e Viale Trieste dal Ponte dei Cavalleggeri alle ex Dame di Sion. Ho incontrato solo anziani, molti accompagnati dalle badanti che avevano voglia di parlare e di trovare qualcuno che li ascoltasse. La nuova amministrazione dovrà prestare molta attenzione alla terza età, mi viene in mente la proposta delle microstrutture territoriali che avevamo fatto come Lega, ma che la maggioranza di centro sinistra ha bocciato. Da parte nostra ci sarà molta attenzione per questa fascia d’età.”

Per queste elezioni comunali la Lega mette in campo una squadra composta da 60 volontari, molti dei quali non sono nemmeno candidati, c’è un fascino nascosto?

Iole Branz: “ E’ quel concetto di squadra del quale parlavo prima. Qui sono chiari gli obiettivi e ad ognuno vengono assegnati dei compiti. E’ un gioco di parole, ma direi proprio che la Lega ti lega a vincoli d’amicizia e di collaborazione, insomma una famiglia.”

Bruna Giuliani:” Al contrario degli altri partiti, noi siamo tutti i giorni nelle strade ad ascoltare la gente ed è facile trovare persone che ci danno una mano.”

Da più parti si dice che l’ultimo sindaco che ha lasciato un’impronta sulla città sia stato Goio, poi il nulla, che ne pensate?

Iole Branz: “ Veniamo da decenni di immobilismo nel quale non si è fatto niente per la città. La sinistra ha questa grossa responsabilità: aver immobilizzato Trento che oggi è una città da rilanciare. Si dovranno fare delle grandi opere che la ridisegnino. Quanti anni si sono persi a parlare del rilancio del Bondone ? Almeno dieci, ma non sono stati sufficienti per fare nulla di concreto. Lo stesso per l’area dell’ex Sloi. Con questo non fare niente la sinistra ha perso credibilità.”

Bruna Giuliani. “ Per Andreatta tutto era sensazione e percezione: un modo per non fare nulla perchè mancava il coraggio di agire”.

Una domanda a Bruna Giuliani, quale sarà la sua prima proposta?

“ A carattere generale meno imposte e una tutela delle origini e della cultura trentina. Nel particolare i sostegni alle famiglie. Si dovranno rivedere al ribasso tutte le voci che riguardano le famiglie e i figli. Concretamente vorrei arrivare ai pannolini gratis: è una spesa pesante per tutti i genitori e che non è giusto che sia a loro carico. Ma non solo. Ci pensiamo a quanto devono spendere le donne per mediamente 40 anni in assorbenti ? Non è certo una colpa l’averne bisogno, quindi pannolini e assorbenti dovrebbero diventare gratuiti.”

Iole Branz chi vincerà le elezioni?

“ Noi. Si avverte la voglia di cambiamento dei trentini che hanno anche capito come la sinistra in tutti questi anni abbia solo parlato e fatto cose minime. Al suo candidato manca l’umiltà: ha sempre fatto il sindacalista, ma amministrare la città è tutt’altra cosa ed invece vuol già dettare legge. Anche questo la gente lo ha capito.”