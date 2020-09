Il compagno Ianeselli, Paolo Piccoli e la foglia di fico

Non tutte le foglie sono di piante sempreverdi e la foglia di fico prima poi si stacca dal ramo e cade a terra del tutto inutile. E’ questo il triste destino che aspetta il compagno notaio Piccoli, definibile a ragione la foglia di fico di Ianeselli, compagno sindacalista candidato sindaco.

Eh già, perché il ruolo di Piccoli è quello di coprire la vera natura di Ianeselli, verso il quale sono molte le perplessità dei salotti bene trentini, del mondo produttivo, ma anche di quello autonomista.

Ed ecco arrivare la foglia di fico Piccoli che copre le vergogne di Ianeselli, permettendogli di indossare un vestito buono per tutte le occasioni. Il destino del compagno notaio? Quello di finire decentrato nel ruolo di vicesindaco che è carica del tutto simbolica, ma utile per accontentare gli appartenenti alla lista Civica per “Ianeselli sindaco”.

Sempre in caso di elezione, Ianeselli dovrà pagare pegno al Patt riconoscendogli gli assessorati promessi al momento di sottoscrivere l’alleanza e poi accontentare gli altri dieci partiti che lo sostengono. Dal momento che accontentare tutti non è facile, il rischio dell‘implosione della possibile maggioranza di sinistra, è concreto. Ed allora Piccoli tornerà utile per gestire la situazione da buon democristiano quale è stato.

Però c’è un precedente che non dovrebbe rassicurare il candidato sindaco per il centrosinistra. Piccoli è stato l’ultimo segretario della Democrazia Cristiana che si è dimesso a pochi giorni dalla caduta del palazzo. Scelta fin troppo opportuna per essere casuale. Se il gioco della composizione di una possibile nuova maggioranza si facesse più complicato del previsto, la foglia di fico di Ianeselli potrebbe cadere in anticipo.

Del resto è visibile l’atteggiamento che Piccoli ha in campagna elettorale: mai sorridente. Un atteggiamento che non muove certo la simpatia potrebbe anche essere indice di preoccupazione per il futuro. Sì, perché la foglia di fico ha vita breve, ma quando cadrà lasciando il Re nudo, lo spettacolo di Ianeselli sarà ancora peggiore.

