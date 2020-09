Finalmente l’accesso della strada per il polo scolastico di Coredo verrà sistemato: la soddisfazione di Lorenzo Ossanna

Finalmente l’accesso della strada per il polo scolastico di Coredo verrà sistemato. Sarà infatti realizzata la nuova corsia di svolta sulla Strada Provinciale 7, in corrispondenza di via della Clesura che porta direttamente al Polo Scolastico.

È giunta qualche giorno fa la notizia che la giunta provinciale ha deliberato di dare il via, mediante lo stanziamento di 83 milioni di euro ad una serie di opere legate alla viabilità in avanzato stato di progettazione ma ferme per mancanza di risorse.

«Fra queste – commenta il consigliere provinciale del Patt Lorenzo Ossanna – vedo con piacere che rientra anche l’intervento a Coredo, nel Comune di Predaia, oggetto di una mia specifica segnalazione mediante ordine del giorno n. 38 nell’ultimo assestamento di bilancio di luglio approvato all’unanimità».

Pubblicità Pubblicità

Fin dalla sua realizzazione il Polo Scolastico, inaugurato il 7 maggio 2011, evidenziava la criticità di un accesso poco pratico e pericoloso.

Negli scorsi anni gli uffici della Provincia avevano elaborato un progetto per la ridefinizione dell’intersezione tra la SP7 e via della Clesura, strada che porta direttamente al Polo Scolastico. Uno svincolo che, ad oggi, non è idoneo a sopportare il traffico veicolare, sia per il forte passaggio di mezzi pubblici che trasportano gli alunni, sia per la presenza in loco di Casa Sebastiano e di un elevato tessuto residenziale.

Il consigliere Ossanna si dice soddisfatto: “L’approvazione da parte del Consiglio Provinciale del mio ordine del giorno – afferma – risponde all’esigenza di sicurezza per una strada che, vorrei ricordare, è percorsa da numerosi scuolabus. Mi auguro che i lavori inizino il prima possibile».

Pubblicità Pubblicità