Elezioni comunali, a Ossana la giovane e determinata Laura Marinelli sfida l’intramontabile Giacomo Bezzi

Entusiasmo e determinazione da una parte, esperienza dall’altra.

Con ogni probabilità sarà un testa a testa combattuto quello che andrà in scena tra pochi giorni a Ossana, dove per la fascia tricolore sono in corsa la giovane Laura Marinelli, 32enne assessore uscente, e l’intramontabile Giacomo Bezzi, 57 anni, già sindaco del Comune solandro a cavallo del nuovo millennio.

Entrambi puntano con decisione a raccogliere il testimone da Luciano Dell’Eva, giunto alla conclusione del terzo mandato.

Laura Marinelli, dopo quattro anni in giunta comunale, si sente pronta a guidare il suo Comune, Bezzi, da parte sua, dopo la delusione alle provinciali del 2018, ha deciso di scendere nuovamente in campo con l’obiettivo di tornare a sedersi su quella poltrona che aveva lasciato 17 anni fa.

VERGOT PER CUSIANO, FUCINE E OSSANA – Laura Marinelli, classe ‘88, ha una laurea in gestione per lo sviluppo sostenibile e di professione è funzionaria all’Agenzia del Lavoro.

A sostenerla nella sfida elettorale c’è la lista “Vergot per Cusiano, Fucine e Ossana”, dove figura anche il vicesindaco Costanzi.

Il gruppo di candidati consiglieri è composto da Rosa Santini (59 anni), Elisa Rossi (26 anni), Marco Pangrazzi (33 anni), Ivan Peter Dell’Eva (48 anni), Sandro Costanzi (53 anni), Nicola Brida (23 anni), Davide Bresadola (32 anni), Giovanni Bezzi (72 anni), Danilo Bezzi (44 anni), Anna Bezzi (52 anni) e Adriana Andreotti (59 anni).

La candidata sindaco è entusiasta della sua squadra e ha le idee piuttosto chiare per quanto riguarda i progetti e le proposte da portare avanti. «La nostra forza è il gruppo, diversificato per età e competenze – dichiara Marinelli –. La prima sfida sarà riconquistare la fiducia dei cittadini. Abbiamo quindi pensato a uno sportello settimanale del sindaco, all’istituzione del referente per le frazioni, alla riorganizzazione della macchina amministrativa».

Secondo punto fondamentale riguarda l’ambito economico con un occhio al futuro turistico di Ossana. «Vogliamo dar vita a una pianificazione partecipata per lo sviluppo urbanistico dell’area Isclacia, ultimo “polmone verde” di Fucine – spiega Marinelli –. Ambito in cui Ossana può già vantare un grandissimo patrimonio, con il castello all’apice, è poi quello della cultura. L’idea è di creare un museo diffuso nelle frazioni con un percorso animato da giovani laureati. Infine puntiamo sulla riqualificazione di Valpiana con un parcheggio e un piccolo centro ristoro per un turismo sulle 4 stagioni».

Le altre sfide riguardano le frazioni, con un “piano straordinario” di manutenzione ordinaria, e l’attenzione al sociale: «Nessuno verrà lasciato indietro – assicura Marinelli –. Vogliamo coinvolgere le associazioni in un piano sociale di comunità».

OSSANA 2020 – Non ha certamente bisogno di presentazioni Giacomo Bezzi, che può vantare una lunghissima carriera politica alle spalle. È stato sindaco di Ossana dal 1995 al 2003, poi consigliere e presidente del consiglio provinciale fino al 2006, quindi deputato per un paio d’anni e nuovamente consigliere in Provincia dal 2013 al 2018.

A affiancarlo in questa nuova partita c’è la lista “Ossana 2020” un gruppo che punta sull’esperienza (sono solamente due gli under 40).

Eccoli i candidati consiglieri: Dario Angioletti (46 anni), Lorenzo Andreotti (52 anni), Luciano Bezzi (63 anni), Stefania Bezzi (31 anni), Marco Bruni (47 anni), Laura Cavallari (47 anni), Marco Cogoli (45 anni), Susy Iob (48 anni), Giovanni Mosconi (66 anni), Nicola Federico Pangrazzi (48 anni), Marcello Polisseni (35 anni) e Nadia Zanella (47 anni).

Tante e ambiziose le opere inserite nel programma: dallo sviluppo e salvaguardia di Valpiana alla realizzazione della già prevista scuola primaria, dalla centrale di teleriscaldamento alla proposta di una zona acqua calda o piccola piscina con annessa palestra fitness. Senza dimenticare i marciapiedi e un’adeguata piazzola per l’elisoccorso. Ruolo importante avrà anche l’associazionismo, con l’idea di costituire insieme a Pellizzano una Pro Loco.

Un grande progetto è infine quello che riguarda la zona del campo sportivo, punto ricreativo fondamentale per residenti e turisti. Per farlo, l’intenzione è di realizzare un canale campo canoe collegato a una mini centrale elettrica, di riqualificare una parte dell’ex cava Edilbezzi e di ricollocare il Centro Raccolta Materiali a Pellizzano.