Ancora rifiuti, sporcizia e maleducazione in piazza a Coredo

Ancora episodi di maleducazione in piazza a Coredo, dove purtroppo si ripetono atti sgradevoli di mancanza di rispetto per il territorio, per l’ambiente, per i propri concittadini e per le persone che scelgono la zona di Predaia per trascorrere dei momenti di relax.

A denunciare l’accaduto è la Pro Loco di Coredo, tramite un post su Facebook. «Il parroco don Raimondo ci ha chiesto aiuto nel rendere nuovamente di pubblico avviso la situazione che spesso si crea in piazza – scrive l’associazione –. Utilizzo delle nostre sedie, portate in giro e non rimesse apposto, abbandono di rifiuti, sporcizie varie… zero rispetto della piazza e della cosa pubblica».

Purtroppo, come detto, non è la prima volta che accadono episodi simili nella piazza del paese, spesso teatro di episodi simili.

Pubblicità Pubblicità

«Noi siamo vicini a don Raimondo e chiediamo con forza che i genitori di coloro che si comportano in questo modo così poco rispettoso aprano gli occhi – conclude la Pro Loco –. Amare il proprio territorio vuol dire amare se stessi».

Pubblicità Pubblicità