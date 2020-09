Altopiano della Paganella al voto: dieci candidati sindaci per cinque paesi

Anche i cittadini dell’Altipiano della Paganella il prossimo weekend saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaci e consigli comunali dei paesi di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore.

Dieci le liste proposte in Altopiano della Paganella, ovvero due liste per ogni paese che vedono volti nuovi e volti noti nel settore comunale. Molti i giovani candidati sia come consiglieri, che come sindaci, segno di un interesse sempre maggiore verso il proprio territorio e la propria comunità.

Molta la carne al fuoco nei programmi presentati dalle dieci liste dell’Altopiano della Paganella, ma il minimo comun denominatore è il sostegno a giovani, anziani e allo sviluppo dei paesi con progetti ecosostenibili. Una proposta sostenuta da molti è una R.S.A., una casa di risposo per gli anziani della Paganella, mentre per i giovani incentivi ad investire sul proprio territorio.

Non mancano i lavori pubblici come la variante di Andalo per rendere pedonabile il centro paese e ottimizzare il traffico durante le stagioni turistiche. A questo si aggiunge la messa in sicurezza della strada di collegamento tra Molveno e San Lorenzo in Banale che attende già l’avvio ai lavori. Dal punto vista turistico, punto forte dell’altipiano, non mancano le proposte di nuovi impianti sciistici a Molveno in località Pradel, ma anche nel paese di Cavedago con la valorizzazione delle piste da fondo in località Priori.

Proposte di risistemazione delle piazze, della viabilità sia principale che secondaria, delle strade bianche e dei sentieri boschivi, sistemazione degli acquedotti, delle aree di smaltimento dei rifiuti, il progetto di nuovi impianti sportivi, la valorizzazione del settore agricolo come bene primario e in ultimo non mancano idee per l’utilizzo delle energie rinnovabili. Infine diverse le proposte innovative come una fly-line, una nuova destinazione d’uso per l’area di Castel Belfort e una ciclabile che colleghi il castello all’imbocco della Rocchetta.

Per quanto riguarda Andalo, Alberto Perli attuale sindaco si ripropone con la lista “Andalo Attiva” e Paolo Catanzaro, sindaco di Andalo dal 2005 al 2015 ripropone la sua candidatura per le prossime elezioni con la lista “Unione Civica”.

A Cavedago, il sindaco uscente, Silvano Daldoss si propone con la lista “Impegno e partecipazione per Cavedago” rinnovata da giovani proposte, mentre la lista opposta vede come candidato sindaco l’ex funzionario comunale Corrado Viola con la lista civica “Uniamo Cavedago”.

Fai della Paganella non vedrà ricandidarsi il sindaco uscente Gabriele Tonidandel. Due nuove liste completamente rinnovate nei nomi e nei candidati: “Fai che vorrei” capitanata dall’unica candidata donna al titolo di sindaco, Mariavittoria Mottes, e la “Lista Civica Fai” guidata da Mauro Girardi, ex dirigente Whirpool.

Per Molveno il sindaco uscente Luigi Nicolussi ritorna alle urne con la lista “Obiettivo Molveno” composta dalla stessa squadra di cinque anni fa. Di contro la lista “Ripartiamo Molveno” guidata dall’avvocato Matteo Sartori, una lista con molti volti giovani.

Infine Spormaggiore Mirco Pomarolli attuale sindaco del paese si propone con la lista “Rinnovamento e continuità” che dovrà vedersela con la lista del candidato sindaco più giovane dell’Altipiano della Paganella, Paolo Lochner, con la lista “Nuovi orizzonti per Spor”.

Si vota domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 15.00 per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali e per il referendum confermativo sulla riduzione dei parlamentari. Per info liste, candidati sindaci e consiglieri in regione: http://www.2020.elezionicomunali.tn.it/