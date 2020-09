Tutto pronto per le elezioni: le schede elettorali sono arrivate in Trentino. La liste dei partiti in lizza

Le schede elettorali, provenienti da Treviso, sono arrivate nel fine settimana in Trentino. Domenica 20 e lunedì 21 settembre si voterà per l’elezione del sindaco e dei Consigli in 158 comuni trentini, oltre alla votazione del referendum per il taglio dei parlamentari.

Nei comuni trentini con più di 3 mila abitanti ogni elettore potrà recarsi presso il seggio del proprio comune dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre.

Nel caso in cui nessuno dei candidati sindaco abbia raggiunto il 50% dei voti validi si passerà al ballottaggio, che si svolgerà il 4 ottobre dalle 7 alle 21.

Pubblicità Pubblicità

Non è possibile esprimere contemporaneamente un voto per un candidato e un altro per una lista a lui collegata. Il voto dato esclusivamente a una lista vale anche come voto a favore del sindaco a cui la lista è collegata.

L’elettore può tracciare un segno sia su un contrassegno di lista che sul candidato sindaco e mettere i due nomi vicino al simbolo del partito scelto.

Si possono esprimere due voti di preferenza. Non esistono le quote rosa, quindi si possono votare due donne o due uomini. Per la carica di consigliere se necessario bisogna scrivere nome e cognome del candidato.

Pubblicità Pubblicità



Come si vede dal fac simile della scheda elettorale in testa c’è il M5s, che appoggia la candidatura a sindaco di Carmen Martini mentre all’ultimo si trova Filippo Degasperi, ex pentastellato.

Al secondo posto delle schede elettorali c’è Franco Bruno (La Catena) poi il blocco delle sette forze che danno vita alla coalizione del centrosinistra autonomista. La seconda colonna della tessera si apre con Rifondazione Comunista: il suo candidato a primo cittadino è Giuliano Pantano.

Poi il blocco dei partiti antagonisti alla sinistra con Silvia Zanetti (Si può fare!) il centro destra che punta tutte le sue carte sull’avvocato Andrea Merler ed infine Agire per il Trentino e Rinascimento Trento e Democrazia Cristiana che sostengono l’ex consigliere provinciale dell’Udc Marcello Carli.