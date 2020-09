Lunedì a scuola tra confusione e molte incertezze

Leggendo le linee guida del ritorno a scuola emanate dal Comitato Tecnico Scientifico, se ne ricava la netta sensazione che tutto sia stato confusamente deciso senza tenere minimamente conto del negativo impatto psicologico al quale andranno incontro i nostri ragazzi.

Un esempio per tutti. Cosa potrà provare il ragazzino delle elementari che sentendosi male durante le ore di lezione, verrà isolato in una stanza separata in compagnia di un operatore scolastico che indossando la divisa anticovid, dovrà attendere l’arrivo di un genitore per essere portato a casa?

Senza dimenticare che in molte città non sono ancora stati consegnati i banchi monoposto ed è ancora aperta la questione di chi dovrà essere a misurare la febbre: i genitori o la scuola, vediamo alcuni punti chiave.

L’ingresso alla pari dell’uscita, sarà organizzato in modo da evitare assembramenti. Quindi turni, laddove possibili ingressi e uscite differenziate, in tutti i casi ingresso limitato a visitatori e esterni.

Confusione assoluta per l’uso delle mascherine – Da indossare sempre quando non è garantito il distanziamento, ma solo dai 6 anni in poi. La fornitura sarà a carico della scuola, ma anche in questo caso non tutti gli istituti ne sono stati ancora dotati.

La mascherina andrà sempre utilizzata in tutti gli spostamenti – Il distanziamento ufficiale è di un metro tra studente e studente, ma di due dall’insegnante. Addio alla ricreazione in cortile o sui corridoi. Obbligatorio trascorrerla all’interno dell’aula e se si dovesse essere sprovvisti di mascherina, non ci si potrà muovere dal proprio banco.

Ogni scuola stabilirà le regole per l’uso dei bagni –. La merenda la si dovrà consumare obbligatoriamente seduti al proprio banco e ne è vietato lo scambio. Il servizio mensa potrà essere attivo unicamente con monoporzioni sigillate e con supporti usa e getta. Addio anche all’attività fisica dell’ora di ginnastica. Vietati gli sport di gruppo, il resto dell’attività dovrà essere svolta col distanziamento minimo e siccome in caso di contagio sarà la scuola ad essere ritenuta responsabile, quasi certamente si dirà addio alle tradizionali lezioni di educazione fisica.

In molte scuole sono state tolte le salviette per asciugarsi le mani ed anche la carta igienica: dovranno essere i genitori ad organizzare un kit giornaliero. Vietato lo scambio di matite e penne.

Tutte le scuole dovrebbero essere già state dotate dei materiali necessari per la sanificazione dei locali e degli oggetti o aver ricevuto il finanziamento per il loro acquisto. I ragazzi dovranno sanificare giornalmente zaini e cartelle, mentre la scuola dovrà tenere un registro aggiornato dell’igienizzazione periodica degli ambienti.