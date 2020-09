Acustica trentina e Giuseppe Degasperi: «Scendo in politica per aiutare i giovani e per realizzare molti progetti che ho in mente per la città»

Acustica trentina è un marchio noto in città e in tutta la provincia. Soprattutto per la cura con cui il fondatore, Giuseppe Degasperi, e i suoi collaboratori, accompagnano da sempre i loro clienti.

E’ la stessa parola, “clienti” a non soddisfare appieno: me ne accorgo dopo aver parlato per un po’ con il signor Degasperi: si vede che parla di persone, quasi come un medico appassionato parlerebbe dei suoi pazienti. “Sì – afferma lui stesso – perché l’udito ci mette in relazione con il mondo, più ancora della vista. E’ una cosa importante. Non vendiamo oggetti qualsiasi, ma oggetti che possono migliorare la vita delle persone, renderla, diciamo così, più viva, sonora, vivace! Abbiamo clienti/persone che magari hanno vissuto sin da piccoli sentendoci poco… poi all’improvviso, grazie ad apparecchi più moderni, sono rinati! Ha presente cosa vuol dire poter sentire bene le voci dei propri cari, i suoni della natura…? ”.

Ci può dire qualcosa di lei e di Acustica Trentina?

Pubblicità Pubblicità

“Mi chiamo Giuseppe, sono padre di 4 figli e nonno di 5. Marito, padre, nonno, per me sono “titoli” bellissimi. Me li porterò dietro anche nell’aldilà, mentre tutto il resto rimarrà qui. Al di là di questo, per dieci anni sono stato insegnante in una scuola speciale per bambini ipoacusici. Nel 1978, a seguito di questa esperienza, ho deciso di dedicarmi totalmente alla diffusione degli apparecchi acustici, intuendone l’enorme beneficio ai fini della riabilitazione uditiva: è così che ho deciso di dare inizio ad Acustica trentina.”

Piano piano la vostra attività è cresciuta….

“Negli anni mi sono innamorato di questa attività, vedendone le conseguenze benefiche, ed ho capito sempre meglio che la persona deve essere messa al primo posto. Inoltre, come abbiamo scritto sul nostro sito, Acustica Trentina ha sempre privilegiato la tecnologia all’avanguardia e ideato servizi esclusivi dedicati per venire incontro alle esigenze delle persone. Questo ci ha permesso di poter competere, per così dire, con i marchi nazionali ed internazionali. Ci vogliono amore ed intelligenza, per fare bene il proprio lavoro: siamo tutti limitati, ma bisogna provarci…”

Pubblicità Pubblicità



Lavoro, famiglia…e fede

“Sì, ho tre figli che hanno scelto la vita religiosa…qualcosa avranno respirato, in famiglia. Vede, la fede è ciò che ci fa dare senso a tutto, anche alle difficoltà, al dolore.”

Ed ora la politica con “Si può fare! Liberi civici trentini”. Come mai?

“Io continuo a fare il mio lavoro, ma mi rendo conto che anche la politica è importante. Quando ero ragazzo, fuori Trento, mi chiedevano qualche volta se ero imparentato con Alcide Degasperi. Non lo sono: ma condivido con lui, come pure con l’amico Francesco Agnoli, con il quale candido al Comune, l’idea che sia giusto provare a dare il proprio contributo alla città, alla polis, guidati dai propri principi. I filosofi e i teologi dicono che l’ uomo “è da fare”: anche la città è da fare, e io vorrei provare a mettere a disposizione un po’ di esperienza, di idee, di progetti che ho in mente. Soprattutto sono contento di aiutare persone più giovani, che condividono i miei ideali: dal già citato Francesco Agnoli, a Silvia Zanetti, candidato sindaco della nostra lista.”

“Del resto, con un motto simile, “La politica che ascolta!”, “Si può fare!” non poteva essere più adatto alla mia storia!”

Un’ultima domanda: voi state al centro. Cosa intendete?

“Quello che intendeva il mio omonimo Alcide: non siamo succubi né dell’ideologia della destra classica italiana, prima liberale, poi fascista, né della sinistra ideologica. La tradizione cristiana non ha bisogno né di Hegel né di Marx: ha già il Vangelo e una splendida Dottrina Sociale della Chiesa. Quella da cui sono nate, in Trentino, cooperazione, casse rurali, scuole… Guardare alla persona centrando la sua interezza: questo potrebbe essere un altro dei motti giusti.”