Al Cinema Teatro di Cles inizia la nuova stagione cinematografica in sicurezza

Il Cinema Teatro Cles riapre finalmente al pubblico sabato 12 settembre alle 21.00, con la proiezione di “Onward – Oltre la magia”, il nuovo film d’animazione per tutta la famiglia targato Disney Pixar, con replica domenica 13 il pomeriggio alle 17.00.

La sala è rimasta chiusa al pubblico dal 6 marzo scorso, quando da parte del governo giunse l’ordine di bloccare le proiezioni e gli spettacoli. Terminato il lockdown, la struttura ha rispettato la tradizionale chiusura estiva lasciando spazio al Cinema Predaia di Coredo, ed ora si prepara ad un ritorno in grande stile, nel rispetto delle complesse norme anti-covid, aggiornate in questi giorni.

«Siamo davvero contenti di poter finalmente riaprire, abbiamo una grande nostalgia dei film su grande schermo e della vicinanza del nostro pubblico» spiega il regista Michele Bellio, direttore della sala e presidente dell’Associazione Culturale Sguardi, «speriamo che gli spettatori abbiano lo stesso desiderio che abbiamo noi di tornare ad emozionarci al cinema, anche se in queste settimane dovremo applicare diverse restrizioni, per le quali chiediamo a tutti di portare pazienza e di aiutarci a rispettarle».

La sala infatti, potrà utilizzare meno della metà delle poltrone disponibili, a causa della necessità di distanziare gli spettatori (famiglie e congiunti potranno ovviamente sedere tutti insieme), pertanto i posti in vendita saranno tra i 100 e i 160. Il consiglio della direzione è quello di utilizzare l’ormai collaudato sistema di prenotazione gratuita del posto, tramite il sito internet Cinema Teatro Cles. «Questo» continua Bellio «ci permetterà di garantire l’accesso a chi avrà prenotato, riducendo anche lo spiacevole rischio di code in biglietteria. Il posto assegnato dovrà essere mantenuto per tutta la proiezione, per garantire il distanziamento».

Sarà poi obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata della proiezione. Chi ne è sprovvisto non sarà ammesso neppure in biglietteria. Per questo motivo, ed anche per una specifica indicazione provinciale, al momento non sarà permesso il consumo di cibo e bevande all’interno della sala. Il tradizionale servizio bar sarà pertanto momentaneamente sospeso e come sempre non sarà permesso portare in sala alimenti e bibite provenienti da fuori.

Si riparte quindi un po’ in sordina, facendo attenzione a creare una situazione in cui gli spettatori possano sentirsi tranquilli di frequentare nuovamente la sala senza paure. La ricca programmazione delle prossime settimane prevede il recupero dei due film più visti di questi giorni, l’affascinante “Tenet” di Christopher Nolan ed il romantico “After 2”, più un nuovo appuntamento con l’animazione di “Mister Link”.

Programma e info: Cinema Teatro Cles