«Noi stiamo al fianco del Sindaco Alberto Vesco»: la dura lettera contro i tre «Traditori»

Con una nota inviata ai mass media che pubblichiamo integralmente denominata “noi stiamo a fianco al sindaco Alberto Vesco” sono intervenuti Ezia Bozzola (presidente consiglio comunale), Jennifer Bressanini (assessore), Ezio Cescato (consigliere di maggioranza), Renzo Cescato (capogruppo di maggioranza), Attilio Pedenzini (consigliere di maggioranza e presidente della Comunità di Valle Valsugana e Tesino), Antonio Purin (consigliere di maggioranza), Mario Sandri (Vice sindaco), Lorenzo Zotta (consigliere di maggioranza) sulla vicenda del “tradimento” dei tre assessori Giacomo Pasquazzo, Luca Tomaselli e Gabriele Tisi (nella foto) cui la nostra testata aveva dato notizia in esclusiva. (leggi qui articolo)

LA LETTERA “Deve essere stato un vero tormento rimanere per quattro anni in una giunta che ti affievolisce lo spirito senza trarne prima le dovute conseguenze. Immaginiamo che le indennità di carico siano state inventate apposta per risollevarlo, questo spirito. Come gruppo di maggioranza siamo coerentemente a sostegno di Alberto Vesco alle prossime elezioni e facciamo davvero fatica a comprendere quanto scrivono i tre assessori che si ripresentano tra le fila dell’attuale opposizione. Siamo otto dei dodici consiglieri comunali uscenti, ci ricandidiamo in sette e contiamo sull’appoggio dell’assessora Bressanini che non sarà della partita: solo questi numeri smentiscono di fatto le giustificazioni dei tre assessori, che per inciso, e forse non tutti i cittadini ne sono al corrente, sono ancora in carica.

Già questo fatto ha dell’incredibile visto che hanno annunciato a febbraio le loro intenzioni. Scrivono che le decisioni siano state cambiate o prese senza condivisione, ma per decidere bisogna essere presenti, in gruppo e in giunta, e da questo punto di vista qualcuno dovrebbe avere il buon gusto di tacere (anche considerando i tempi lunghissimi per la realizzazione di alcuni interventi di cui avevano la responsabilità). Detto questo la discussione c’è sempre stata su tutto ma non si può discutere per sempre, a un certo punto bisogna decidere, e da che mondo è mondo si decide a maggioranza: non sarà il sistema perfetto ma è il migliore possibile.

Non fosse stato così crediamo non potremmo vantare, dopo neanche quattro anni di consiliatura, con in mezzo Vaia e il coronavirus, quasi 30 milioni di euro di investimenti. Scrivono di aver contribuito a questi risultati ma delle due l’una: o sono stati mortificati o hanno lavorato come gli altri: le due cose non possono stare insieme. Si poteva fare di più ? Forse. Otto volte di più come ci viene fatto notare ?. Beh, anche solo pensarlo, oltre che scriverlo, ci pare poco serio e francamente rispettoso dell’intelligenza degli elettori, a maggior ragione quando ci si fa belli, anche nei programmi elettorali, con opere già avviate e con finanziamenti cercati e trovati da altri.

Il punto è che non ci si può lamentare di scarsa democraticità e condivisione e poi non accettare le scelte prese a maggioranza ce magari non piacciono. Facciamo solo notare che è stato seguito e rispettato alla lettera il programma con il quale ci eravamo proposti ai cittadini nel 2016. In politica forse non sarà più di moda mantenere ciò che si promette alle elezioni ma noi abbiamo una parola sola.

E per quanto riguarda il coinvolgimento della popolazione, infine, si può sempre migliorare, certo, ma ci fa specie che questa accusa arrivi dall’assessore alla comunicazione e da quello alle associazioni. Chi avrebbe dovuto farsene carico ?. Il punto vero è che la gioventù è sicuramente un pregio, non esclusivo di qualche lista (però mettiamoci d’accordo almeno su quando si smette di essere giovani per considerarsi adulti a tuti gli effetti) ma sarebbe anche il caso di assumersi le proprie responsabilità, soprattutto quando si ricoprono cariche pubbliche. Questa è l’ultima volta che torniamo sulla vicenda. Siamo concentrati sul futuro del paese e sui tanti progetti da far conoscere ai cittadini, non su sterili polemiche.”

A poco più di una settimana dal voto la campagna elettorale di Castel Ivano entra nel vivo, gli esponenti dell’attuale maggioranza guidati da Alberto Vesco, che si ripresenterà agli elettori, prendono una dura posizione nei confronti di Pasquazzo, Tomaselli e Tisi snocciolando numeri e dati alla mano. Un duro affondo soprattutto a Giacomo Pasquazzo noto esponente del Partito Democratico che da sempre ha “sbandierato” l’importanza della coerenza e la politica al servizio del cittadino che pero in questo caso, a quanto pare, è stata tradita proprio da lui stesso.

A Pasquazzo, secondo i rumors, sarebbe stato promessa la carica di Vice Sindaco in caso di vittoria di Armano Floriani.

Continueremo a seguire la spumeggiante campagna elettorale del secondo comune più importante della Valsugana raccontando come spesso accade quello che gli altri non vogliono raccontare limitandosi ai comunicati stampa dei vari schieramenti senza approfondire le dinamiche reali.