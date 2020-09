Mezzolombardo, le 12 proposte di Vedovelli e il giudizio «sufficientemente positivo» sull’operato di Girardi

“Mezzolombardo Partecipa”, come già annunciato tempo fa, non scenderà in campo per la sfida elettorale, ma il gruppo guidato negli ultimi cinque anni in consiglio da Konrad Vedovelli ha ritenuto doveroso far conoscere alla popolazione gli argomenti considerati più importanti e per i quali viene chiesta ai due candidati sindaco Devigili e Girardi una particolare attenzione.

Per questo motivo è stata depositata un’interrogazione, l’ultima di questa legislatura ormai al termine, nella quale vengono raccolte 12 proposte, una per ogni lettera della parola “Mezzolombardo” (con la doppia “z” a formare un unico nucleo).

Dodici temi caldi oggetto più volte in questi anni di documenti presentati in consiglio comunale da “Mezzolombardo Partecipa”.

«Abbiamo assistito al recente confronto tra i due candidati sindaci e, con il massimo rispetto, siamo rimasti un po’ delusi – spiega Vedovelli –. Avremmo voluto un confronto un po’ meno “educato” (ma non c’erano dubbi su questa loro qualità), e più acceso nei contenuti: da cittadini, per andare a votare, abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia “sognare”, che ci parli di scuole da migliorare, della possibile piscina della Rotaliana, di un San Giovanni potenziato magari con la richiesta che noi avanziamo di un pronto soccorso pediatrico a livello provinciale, di strutture sportive migliorate, con la copertura da noi proposta dei campi da tennis e del pattinaggio, e di tante altre cose che nei prossimi anni ci facciano avanzare come comunità».

Da cittadini votanti, i membri del gruppo “Mezzolombardo Partecipa” chiedono l’impegno a chi governerà di prendere in considerazione questi aspetti, di cominciare a parlarne nelle sedi predisposte e di cercare di “portarli a casa”.

«Se poi non sarà così, non sarà il tradimento di un programma, ma lo si capirà – commenta il consigliere uscente –. Inoltre, riprendendo le parole dell’Arcivescovo Tisi durante l’omelia alla Santa Messa nella nostra chiesa parrocchiale, vorremo che si desse importanza a quanto da lui invocato: “Torniamo ad essere umani”. Lo siamo stati in particolare nelle prime settimane di marzo, poi pian piano ce ne siamo dimenticati».

Come rivela Vedovelli, tradotto per un amministratore significa mettere in campo tutte le azioni per far in modo che ogni cittadino si senta considerato, aiutato in particolar modo in questo momento in cui tante famiglie, tante persone sono in difficoltà.

«Vanno bene le opere, le ristrutturazioni, le strade sistemate – dice ancora il capogruppo – ma nei prossimi cinque anni ci si occupi in primis delle persone, perché sono le persone, siamo tutti noi, che formiamo e miglioriamo una comunità. Questo è il nostro appello».

A chi governerà Mezzolombardo viene chiesto poi un occhio di riguardo per i giovani, il nostro futuro, ai quali «stiamo affidando un mondo imperfetto».

Come promesso, poi, un giudizio sull’amministrazione uscente: «Sufficientemente positivo – commenta Vedovelli –. Ci sono stati dei confronti anche duri e non banali, soprattutto in aula con Girardi, ma le valutazioni si danno sui fatti e non sulle parole. Mezzolombardo Partecipa ha spesso condiviso le proposte della maggioranza, ha votato in più occasioni il bilancio annuale, dei nostri dispositivi sono stati votati spesso all’unanimità. Certo si poteva fare di più, ma si è fatto. In particolare apprezziamo, come già ricordato, la posizione del sindaco durante i mesi passati e gli aiuti concessi. Sulle opere, fin da subito abbiamo recepito con entusiasmo la progettazione della nuova biblioteca, che può essere un gioiello per la nostra comunità, che già tanti ne ha».

Per concludere, un’esortazione ad andare a votare. «Visto che non ne abbiamo sentiti, facciamo noi un appello alla partecipazione al voto – conclude Vedovelli –. Sarebbe avvilente se la percentuale di votanti fosse inferiore al 60%. Anche chi dovesse vincere non potrebbe certamente gioirne, sarebbe una sconfitta per tutti».