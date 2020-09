La Sat riprende l’attività

Il Cai-Sat di Trento ha ripreso la propria attività con un calendario di eventi che copre il trimestre settembre – novembre.

Le proposte sono 5 escursioni del mercoledì; 5 escursioni della domenica; 5 uscite alpinistiche e proposte di arrampicata sportiva; 5 corsi di arrampicata sportiva e attività didattiche.

In più 2 uscite e altrettanti corsi di arrampicata per ragazzi e famiglie.

Queste sono le 13 regole che dovranno essere obbligatoriamente osservate:

1. numero massimo di 30 partecipanti (esclusi gli accompagnatori), in modo tale da garantire durante il viaggio in pullman un distanziamento interpersonale adeguato

2. presenza obbligatoria di due accompagnatori

3. nel corso dell’escursione presa in carico da parte di ciascuno dei due accompagnatori di un gruppo di n. 15 persone

4. viaggio in pullman della durata massima di circa 1 ora, per evitare soste intermedie

5. 15 giorni di intervallo fra una partecipazione e l’altra, al fine di consentire la segnalazione alla Sezione di eventuali sopravvenuto sintomi COVID-compatibili, e alla Sezione di conseguenza di informare adeguatamente i partecipanti

6. nel corso dell’escursione gli accompagnatori saranno individuati anche come responsabili dell’attuazione delle misure anti-COVID

7. obbligo di misurazione della temperatura corporea a tutti i partecipanti prima di prendere posto sul pullman

8. qualora il partecipante presenti alterazione febbrile (= temperatura corporea superiore al valore di 37,5 °C), questo non potrà partecipare all’escursione

9. la partecipazione è subordinata alla consegna agli accompagnatori, da parte di tutti i partecipanti, dell’auto dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta

10. in difetto della dichiarazione di cui al punto 9 il Socio non può partecipare all’escursione

11. la Sezione conserverà in sede le dichiarazioni rese dai partecipanti per i 15 giorni successivi, dopodiché ne provvederà la distruzione

12. obbligo, da parte dei partecipanti, di osservare le prescrizioni comportamentali, ed in particolare di presentarsi muniti di mascherina protettiva e di gel disinfettante per le mani

13. programmare escursioni che prevedano eventuale sosta presso rifugi SAT e non presso malghe autogestite.

