Hai voluto la bicicletta… emissioni zero, mobilità per tutti

La settimana della mobilità approda alla sua 19° edizione. Promossa dal Ministero dell’Ambiente anche per incentivare le istituzioni e cittadini ad adottare buone pratiche, coordina e supporta le iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e da associazioni, ricorre dal 16 al 22 settembre.

Lo scopo è quello di impegnarsi sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita. In pratica più biciclette e meno automobili in città.

Il tema dell’edizione 2020 della Settimana della Mobilità è “Emissioni zero, mobilità per tutti“.

E’ probabile che molti non sappiano che esiste questa ricorrenza e non è escluso che a molti altri non interessi una settimana della mobilità.

Ma provate ad immaginare una città senza gas di scarico veicolari, senza rumore, con spazi più grandi a disposizione per muoversi in sicurezza a piedi, in bici, sul monopattino. Non asfissiati e assordati dalla presenza divenuta eccessiva e massiccia delle automobili.

La relazione tra l’inquinamento dell’aria e le malattie respiratorie è un dato ormai accertato a livello medico sanitario, oltre che causa di tumore.

Altri studi si stanno rivolgendo ad accertare il legame tra la diffusione del Covid-19 e inquinamento dell’aria. Tra quelli di seri istituti di ricerca e quelli di opinione, basta un’occhiata ad internet per avere risultati sorprendenti.

E’ bello pensare che il tema proposto quest’anno, come recita il sito del Ministero dell’Ambiente, “riflette l’ambizioso obiettivo di un continente che punta a diventare “carbon neutral” entro il 2050, così come dichiarato da Ursula von Der Leyen, presidente della Commissione europea, alla presentazione del Green Deal europeo”.

Il Tentino Alto Adige con i suoi abitanti è abbastanza virtuoso, ciclisticamente parlando. Ma si può fare di più, soprattutto in città come Trento.

La Fiab, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, sezione di Trento, in occasione della settimana della mobilità ha messo in programma una conferenza intitolata “Hai voluto la bicicletta…infrastrutture e sicurezza per una Trento sostenibile” il 17 settembre alle ore 20,00 nella Sala congressi del NEST, in via Solteri 97 a Trento (posti limitati, prenotazione via email ad info@fiab-trento.it) .

La serata promuove la riflessione e il dialogo sui temi legati alla mobilità ciclistica, alla sicurezza stradale e alla progettazione urbana, per una trasformazione dello spazio urbano anche in considerazione dell’emergenza climatica e sanitaria. Saranno presenti la professoressa Sara Favargiotti, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento, e l’ingegner Sergio Deromedis, Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali della Provincia Autonoma di Trento.

Spiega la presidente FIAB Daniela Baraldi “abbiamo pensato di invitare degli esperti perché la progettazione dovrà seguire in futuro delle logiche diverse, rispetto alla progettazione che abbiamo visto in città.”.

Il concetto di rete urbana di mobilità futura prevede, secondo le associazioni di Trento amiche delle bici, che ci sia una progettualità integrata. Basta alla condivisione di spazi risicati per biciclette e pedoni, e anche ai tratti di ciclabili che finiscono nel nulla. Basta alla preponderanza delle quattro ruote a discapito e anche a danno degli utenti più fragili della città, cioè pedoni e ciclisti di tutte le età.

E’ sempre troppo alto il tributo di ciclisti morti investiti, schiacciati, travolti da automobili e camion. Morti che “non fanno notizia” secondo Baraldi. In Italia la passione nazionale per le due ruote si paga caramente tra incidenti, mancanza di spazi dedicati e piste ciclabili sicure, incuria delle strade.

Ha le idee chiare e non esita ad esporle la presidente Fiab “ l’abitudine è quella di pensare che lo spazio urbano debba comunque prevedere l’esistenza delle automobili e parcheggi per le auto così come oggi è. Ma noi a Trento abbiamo tra i cento e centoventimila veicoli al giorno che a regime entrano in città. Non possiamo più vivere così e quello che dobbiamo fare è quello che è stato fatto in altre città, più complicate come Milano e Roma, dove la volontà è quella politica di dire tolgo dello spazio che in questo momento è in uso alle automobili. Non solo per il transito ma anche per la sosta dell’automobile”.

Decisioni coraggiose, scelte difficili che hanno bisogno di una nuova mentalità aperta ai cambiamenti necessari e urgenti per la qualità della vita e soprattutto della salute.

Ci sono idee di cambiamento nell’aria, non solo emissioni di carbonio. “Decisione soprattutto politica” continua Baraldi ma come fa osservare “Vi ricordate le zone ZTL? E’ come quando si parlava anni fa delle prime zone a traffico limitato a cui tutti si ribellavano. Ma adesso chi tornerebbe indietro?”.