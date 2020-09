A pochi giorni dall’ordinazione ecco l’intervista doppia di Devis e Gianluca

Un’ampia intervista rilasciata al settimanale Vita Trentina, l’incontro con gli operatori dei media, da Telepace a quelli “laici”, nel giardino di Curia, per spiegare le ragioni della loro scelta.

A pochi giorni dalla loro ordinazione presbiterale, Devis Bamhakl e Gianluca Leone si raccontano con parole semplici e grande immediatezza, lasciando trasparire emozione ed entusiasmo in vista della Messa di sabato 12 settembre ad ore 15.00 in diretta su Telepace Trento (canale 601) e in streaming su questo portale e sul sito di Vita Trentina.

Due vocazioni adulte (hanno entrambi 48 anni), dopo percorsi professionali molto diversi: Devis è un’ex poliziotto; Gianluca, laurea in pedagogia, ha lavorato nel sociale e come docente. Imporrà loro le mani l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, nella s. Messa slittata da giugno a causa dell’emergenza, che impone comunque accessi limitati in Duomo.

Anche per questo l’ordinazione sarà trasmessa in diretta da Telepace Trento (canale 601) e in streaming sul portale diocesano e sul sito web di Vita Trentina. I due novelli preti celebreranno quindi le loro prime s. Messe nella giornata di domenica 13 settembre: Devis nella parrocchiale di San Vigilio a Moena e Gianluca nella chiesa di San Lorenzo a Pinzolo.

Così ai microfoni dell’Ufficio Stampa diocesano esprimono le sensazioni della vigilia, la loro gratitudine e indicano la parola “chiave” del loro ministero: “carità” per Gianluca, “misericordia” sottolinea Devis.

NOTE BIOGRAFICHE

Devis Bamhakl, 48 anni, cognome di origine tedesca ma nato a Moena, i primi vent’anni della sua vita professionale li ha passati con la divisa, svolgendo il servizio d’ordine come poliziotto nelle piazze di Bolzano, Trieste, Roma e poi lungo l’Autostrada del Brennero, di stanza a Modena. Un percorso vocazionale iniziato nel 2012 e proseguito nel Seminario di Trento. Ordinato diacono il 19 gennaio 2019, svolge servizio ad Aldeno, Cimone e Garniga.

Gianluca Leone, 48 anni, nato a Roma ma trasferitosi all’età di 5 anni a Pinzolo, terra di origine dei nonni materni che avevano lasciato il Trentino per fare gli arrotini in Emilia. Prima di entrare in Seminario, si è laureato in pedagogia a Bologna e ha lavorato per diversi anni nell’ambito del sociale, sia con gli anziani che con i giovani, per poi insegnare per 7 anni religione in alcune scuole superiori e professionali di Tione. Animatore della pastorale turistica, è stato anche corrispondente di Vita Trentina. Diacono dall’8 dicembre 2019, presta servizio a Cles.

ORDINAZIONI PRESBITERALI IN DIOCESI DI TRENTO – NUMERI RECENTI – Le ultime ordinazioni presbiterali in Diocesi di Trento sono avvenute nel 2017 con 2 preti, così come l’anno precedente. Con don Devis e don Gianluca sale quindi a 6 il numero di preti ordinati dall’arcivescovo Lauro Tisi dall’inizio del suo episcopato (a fronte di 59 preti deceduti).

Complessivamente, compresi i due novelli, sono 281 i sacerdoti diocesani attualmente in vita. La loro età media è di 72,3 anni.