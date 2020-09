Coronavirus, scuola trentina: le due differenze rispetto al sistema nazionale

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti sono intervenuti nel pomeriggio di ieri nel Consiglio delle autonomie locali – che rappresenta i sindaci di tutto il Trentino – per fare il punto sulle misure messe in campo per garantire la sicurezza di alunni, studenti, insegnanti e personale scolastico in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico.

Due sono in particolare le misure che differenziano la scuola trentina da quella nazionale: la gestione di eventuali contagi nei gruppi classe e la presenza di termoscanner all’ingresso degli istituti.

«Un caso sospetto viene segnalato alla famiglia e messo in una stanza singola, ma porta allo stop della classe eventuale e non a quello di tutta la scuola» – ha detto ieri in conferenza stampa Ferro. Il concetto usato è quello di «gruppo-stanza», cioè in presenza di un caso sospetto non viene bloccata immediatamente la classe, ma lo studente viene isolato e deve subito rientrare a casa.

Poi il pediatra o il medico di famiglia valuterà se effettuare il tampone e se risulterà negativo, lo studente potrà essere rimesso in classe. Se invece il risultato sarà positivo, verrà attivata la quarantena per lo studente e la classe, ma non sarà bloccata l’intera scuola.

Per i docenti è stato pensato invece un approccio diverso. Se venisse scoperto un caso positivo in una classe gli insegnanti delle medie o superiori questi ultimi non verranno messi in quarantena, ma verrà effettuato un tampone in quinta o sesta giornata dall’emersione del caso, senza interruzione dell’attività didattica.

Se invece il positivo si verifica fino alle elementari comprese, anche gli insegnanti saranno messi in quarantena. «Una differenza dovuta alle modalità diverse di rapporto tra insegnanti e alunni fino alle elementari comprese rispetto a quella usata nelle medie e superiori» ha sottolineato il dottor Ferro.

Per garantire queste procedure saranno utilizzati anche test antigenici rapidi, una possibilità diagnostica che darà risposta in 20 minuti.

Per il capo dell’esecutivo l’incontro di ieri è stato comunque l’occasione per ringraziare i primi cittadini per l’impegno e il lavoro sul fronte organizzativo per quanto concerne la gestione degli spazi dove si svolgeranno le lezioni e dei rapporti con istituti e famiglie.

La riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre è per il Trentino una sfida importante: già oggi la gestione delle difficoltà sta avvenendo in un clima di grande collaborazione, guardando al bene della comunità locale ed il protocollo Covid potrà subire in futuro delle modifiche anche sulla base delle esperienze e delle osservazioni che arriveranno dai territori.