A partire dalle 15.00 l’inaugurazione di «Voce24news», la nuova Web Tv made in Trentino

I festeggiamenti iniziano a partire già da oggi pomeriggio alle 15.00 con la produzione di nuovi e interessanti trasmissioni televisive, dei veri e propri talk show a marchio VOCE24NEWS.IT a cui potranno assistere tutti quanti e gratuitamente. La Web Television ha già cominciato a diffondere le trasmissioni da 10 giorni (qui per vedere), raggiungendo in pochi giorni oltre 20 mila contatti.

Presso lo Sporting Hotel Trento è stato allestito un set televisivo open air dotato di tutte le attrezzature vide e audio. Molti gli ospiti del territorio che si alterneranno per portare il loro punto di vista su argomenti portanti per l’economia del territorio.

Ore 15.00 “Alla ricerca del nuovo che verrà. Business innovativi di grande valore” a cura di Iris Devigili di VOCE24NEWS. Saranno presenti:

Dott. Andrea Sartori, Executive Manager di HIT Hub Innovazione Trentino Fondazione vocata a creare le condizioni allo sviluppo e trasferimento tecnologico, nuove attività e nuove imprese e idee

Dott. Mauro Casotto Direttore Operativo di Trentino Sviluppo SpA, agenzia per lo sviluppo di innovazione e marketing territoriale

Ing. Paolo Traverso della Fondazione Bruno Kessler, una delle eccellenze Trentine, nazionali e internazionali nel mondo della ricerca

Dott.a Alessandra Sorrentino Area Manager Trentino di Brennercom, partner tecnologico di Voce24news.it

La ricerca è uno dei settori a cui vengono dedicate meno risorse in Italia, ma che produce grandi cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Siamo in grado come medio piccole e micro imprese del Trentino di accogliere e trasformare i frutti della ricerca in sviluppo di business? Quale il futuro qui in Trentino per la nuova imprenditoria legata ai centri di ricerca, fiore all’occhiello della nostra provincia?

Alle ore 16.00 parleremo di economia etica, di sostenibilità e di sviluppo economico dalle molteplici sfaccettature. “Green DNA. Molto si crea e nulla di distrugge” a cura di Elisabetta Cardinali di VOCE24NEWS (ore 16). I nostri importanti relatori saranno:

Alessandro Cavagna di Ricicla Trentino 2 s.r.l., main sponsor della manifestazione, azienda leader nel recupero e riciclo dei materiali

Cavalier Giovanni Coletti di Ecotrentino s.r.l. imprenditore leader del Trentino che ha sviluppato e sta sviluppando nuovi sistemi riciclabili di filtraggio dell’aria,

Dott. Sergio Pajola di Ecoreforma s.r.l., start up con sede a Rovereto e a Porto Mantovano che raggruppa oltre 20 imprese ed è focalizzata sulle ristrutturazioni edili in una logica di sostenibilità e risparmio energetico

Gianenrico Sordo titolare di Aluray azienda creativa, specializzata nello sviluppo di nuovi progetti e per finiture riciclabili e ecosostenibili nel mondo dell’edilizia

L’attenzione all’ambiente e al suo deteriorarsi è molto forte qui in Trentino. A nessuno però sfuggono i cambiamenti climatici, da Vaia alla riduzione dei ghiacciai. L’anima green non ci sembra abbia modificato apocalitticamente le nostre vite, ma ci aiuta veramente a non sprecare le risorse naturali? Riuso, riciclo, trasformazione e innovazione ci consentono di mantenere un’alta qualità di vita a minor impatto ambientale?

Alle ore 17.00 si parlerà di turismo in questo momento importante di svolta del settore legato all’incidenza Covid che ha scardinato molte nostre certezze.

“Ciao bellezza Trentina! Che splendida vacanza, così naturale e coinvolgente…anche sul web” a cura di Francesca Mazzalai. Ospiti di eccezione:

Paola Pancher Responsabile Media e PR Trentino Marketing che rappresenta il sistema trentino nel suo insieme come brand sui mercati

Carlo Debiasi Direttore della Cantina Toblino, portatore di esperienze nel mondo dell’enogastronomia e della ristorazione collegata al turismo

Paola Mora Presidente del Coni Trentino che ci parlerà delle ricadute economiche e salutistiche in un certo senso dello sport sul sistema turistico

Assessore Giulia Zanotelli Assessorato all’agricoltura PAT che ci illustrerà la visione strategico-politica del sistema nel suo complesso

La partecipazione come ospiti è gratuita e nell’ambito del talk show sarà possibile esprimere le proprie idee e proposte. Lo slogan della nostre web tv è “il mondo dal tuo punto di vista”.

Per iscriversi basta inviare una mail a info@o-lab.it | info@robertarizzipr.it (fino ad esaurimento posti).

L’inaugurazione proseguirà con il momento serale, dalle ore 19 si terrà l’inaugurazione ufficiale riservata agli ospiti di VOCE24NEWS con il taglio del nastro alla presenza delle autorità istituzionali che interverranno pubblicamente:

Roberto Conci, Editore, direttore generale di Trentino Produzioni e Responsabile della Produzione di Voce24news

Mario Garavelli, Progetto imprenditoriale web tv voce24news.it

Gianni Bort, Presidente C.C.I.A.A. di Trento

Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro PAT

Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento

Il parterre di ospiti d’eccezione potrà degustare a fine serata un buffet a base di prodotti rigorosamente Trentini.

Questa fase post Covid sta mettendo a dura prova tutte le certezze di sviluppo del settore vitale per il Trentino, un settore che da sempre è uno dei più resilienti e adattivi ai grandi cambiamenti. Un nuovo turismo molecolare, di vicinanza, dalla grande fisicità naturale, ma anche dalle forti e pervasive esperienze digitali. Un veloce ripensamento delle strategie e proposte per garantire il futuro alle destinazioni. Come si sta orientando il sistema turistico trentino? Quali scelte di breve e di lungo periodo si prospettano

Main Sponsor dell’evento sono Sporting Hotel Trento, da poco rilevato da imprenditori Trentini specializzati in ristorazione e hotellerie, e Ricicla Trentino 2, azienda trentina creata nel 1996 che opera nel settore gestione dei rifiuti industriali, servizi di smaltimento e trattamento delle acque di scarico industriali.

Voce24news.it: il progetto imprenditoriale – L’idea di realizzare un media completamente digitale i cui contenuti fossero consultabili on demand, nasce da un gruppo di imprenditori Trentini.

Questo nuovo contenitore è dedicato prevalentemente alle informazioni legate alle eccellenze del Trentino. Valorizzare le realtà di alto profilo offrendo uno spaccato della realtà del territorio è il focus. Ma grazie alla rassegna stampa del mattino, a dei contenitori settimanali, e agli interventi dai territori VOCE24NEWS andrà oltre il perimetro del Trentino informando con delle piccole finestre giornaliere anche su ciò che succede in Italia e nel mondo.

Coinvolgere i soggetti più innovativi, creativi e interessanti e partire dal punto di vista di chi vive nel territorio rimane comunque il Mantra del progetto.

Il carattere divulgativo e di approfondimento è lo stile di VOCE24NEWS : informare e creare valore rappresenta il lavoro quotidiano della redazione, dei giornalisti, dei registi, dei video-maker, dei conduttori e di tutti i professionisti entusiasticamente coinvolti.

Chi ha idee e proposte è il benvenuto. Verrà sempre ascoltato e potrà trovare uno spazio dove esprimersi. Ciò significa che esiste la possibilità concreta di sviluppare il proprio story telling autentico, giovane, innovativo e professionalmente ineccepibile.

Partner di VOCE24NEWS è Brennercom che ha fornito l’importante infrastruttura tecnologica di supporto. Olab Marketing Communication Technology ha sviluppato le tecnologie, il marketing e l’immagine coordinata.

L’evento è stato ideato e organizzato da Emanuela Corradini di Olab Marketing Communication Technology e Roberta Rizzi, event specialist & PR.

Gli ospiti saranno circondati da led wall, telecamere, luci, allestimenti all’insegna del comfort, della sicurezza e del coinvolgimento televisivo. Coloro che avranno il piacere di essere presenti vivranno un’esperienza da protagonisti, full immersion nel mondo televisivo: tutto sarà filmato, montato, inserito nella piattaforma di VOCE24NEWS e trasmesso in diretta social.

Registi, cameraman, conduttrici televisive, video maker, fotografi e tutto lo staff ideativo e organizzativo coinvolgeranno e avvolgeranno il pubblico trasformando l’evento in un momento unico e irripetibile. L’inaugurazione si vestirà del magico allure esperienziale della comunicazione digitale, valorizzando le professionalità coinvolte e il valore del nuovo brand trentino.

L’inaugurazione si svilupperà in due momenti differenziati ed esperienziali pensati e gestiti nel pieno rispetto delle normative Covid.

Nelle foto l’allestimento dei set cinematografici allo Sporting Hotel