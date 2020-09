Social Nos: i soci non approvano il bilancio, il presidente Massimo Zadra sfiduciato

Momenti di confronto, ma anche di tensione lunedì sera presso la sede della cooperativa Social Nos di Taio durante l’assemblea dei soci che si è protratta quasi fino a mezzanotte

Dopo che il presidente Massimo Zadra ha esposto i numeri la maggioranza dei soci ha deciso infatti di non approvare il bilancio. La cosa che ha fatto ancora più riflettere è il fatto che su 4 membri del Cda presenti 3 abbiano votato contro l’approvazione del bilancio ed uno si sia astenuto.

Di fatto il Cda si è sfiduciato da solo defenestrando il proprio presidente Zadra. Hanno pesato i quasi 70 mila euro di perdita dell’esercizio 2019 ma anche la mancanza di visione, pianificazione e lungimiranza del presidente. Sono stati inoltre commessi degli errori di valutazione nella scelta della gestione del centro multiservizi di Seio che ha aperto una voragine di quasi 17 mila euro.

Anche l’incorporazione della cooperativa Confezioni Anita per ora non ha portato nessun reddito. Sulla struttura inoltre gravano oltre 58 mila euro di rimanenze di magazzino che in realtà sul mercato probabilmente hanno un valore di circa 15 mila euro. Nella sua scarna relazione Zadra ha proposto inoltre di chiedere ancora dei prestiti per coprire le passività e questo non è stato apprezzato dai soci.

Una situazione non felice e soprattutto poco trasparente come detto da alcuni soci. Ma dagli interventi è emerso anche che la cooperativa ha perso la propria identità e i valori su cui era stata fondata, cosa che per alcuni soci rimane una grave perdita. In alcuni interventi non è passata inosservata l’acredine di alcuni soci imprenditori nei confronti di Zadra che è stato accusato di arroganza, superficialità e prepotenza.

Dagli interventi dei soci si è capito subito che forse l’approvazione del bilancio era in bilico. Ma a sorprendere sono stati i voti negativi e decisivi dello stesso CdA di Zadra che hanno capovolto la situazione. Zadra – incalzato dai soci – è stato costretto a rassegnare le dimissioni dopo il voto.

Sarà convocata una nuova assemblea fra 30 giorni per vedere se ci sono gli spazi per l’approvazione del bilancio e per nominare un nuova Cda. Durante la serata è emersa però da parte dei soci una grande motivazione per ripartire dalle cose buone fatte in questi anni.

Secondo i rumors Giovanni Coletti padre fondatore della Social nos potrebbe rimettersi in gioco.

Intorno a lui si sarebbe già creato un buon numero di imprenditori pronti ad entrare nel Cda, dal quali erano usciti per dissapori e visioni diverse sull’amministrazione della cooperativa. Certo, e su questo concordano tutti, si deve ripartire con un’altra visione organizzativa e con maggior trasparenza e pianificazione.