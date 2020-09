Il sindaco di Calliano Lorenzo Conci assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti di Enrico Rizzi

Si è finalmente concluso dopo anni lo scontro fra Lorenzo Conci, sindaco di Calliano, ed Enrico Rizzi, influencer siciliano e leader del partito animalista europeo.

Tutto è cominciato con la morte di Enrico Moltrer nel 2014. Il consigliere regionale autonomista e amico fraterno di Conci era stato stroncato da un infarto durante una battuta di caccia.

Rizzi aveva affermato di essere felice per la morte di Moltrer in quanto «vigliacco, assassino e infame». Dopo tali parole Conci era andato su tutte le furie sfogandosi sui social creando una pagina Facebook e utilizzando l’hashtag “Rizzibimbominchia”. L’animalista lo aveva denunciato per diffamazione nel 2015.

Ieri il giudice Fabio Peloso, dopo aver ascoltato il pm Elisa Beltrame, l’avvocato di parte civile Massimo Pugliese e quello della difesa Nicola Canestrini, ha assolto Conci in quanto il fatto non costituisce reato.

E’ stato assolto sia per i post pubblicati da lui stesso sulla pagina nel novembre del 2014, sia per i post scritti da altri. Benchè lui fosse amministratore del gruppo Facebook infatti non ha alcuna responsabilità e il reato non sussiste. In poche parole il fatto non è punibile.

Per nulla d’accordo l’avvocato di Rizzi. Secondo Pugliese Lorenzo Conci, benchè abbia avuto uno scatto d’ira determinato da un fatto ingiusto, ha continuato nel tempo ad avere un atteggiamento diffamatorio e ha incitato altre persone a fare altrettanto.

Non avendo inoltre voluto verbalizzare le sue scuse, non c’è stato nessun pentimento rispetto a quello che ha fatto. Dall’altra parte l’avvocato di Conci Nicola Canestrini si è soffermato sul significato di “bimbominkia”: termine che indica una persona di scarsa competenza linguistica e culturale.

Un termine non così offensivo come lo è stato invece “infame”, appellativo con il quale l’ambientalista ha definito Moltrer, per giunta appena deceduto.

Ricordiamo che Rizzi era salito tristemente alla ribalta delle cronache per gli insulti postati su facebook a Diego Moltrer dopo la sua morte.

Rizzi era stato condannato a pagare 5.000 euro di multa per diffamazione e un mega risarcimento di 34 mila euro di risarcimento alla famiglia di Moltrer.

L’animalista ha dovuto anche pagare tutte le spese di giudizio per i due processi. ( primo e secondo grado). Il conto è subito fatto, fra spese di avvocati, del tribunale e risarcimenti, Rizzi dovrà sborsare (speriamo) quasi 70 mila euro. Un follia che gli è costata carissima.

In particolare alla moglie Rosanna e ai figli Alessio, Lorenzo e Marica dovrà versare 6.000 euro ciascuno, mentre per la sorella Graziella e l’anziana madre Lina 5.000 a testa, per un totale di 34 mila euro (oltre alle spese processuali e di costituzione di parte civile).

Nel novembre del 2014, dopo la morte del Presidente del Consiglio Regionale del Trentino Diego Moltrer avvenuta durante una battuta di caccia Enrico Rizzi segretario nazionale del Partito Animalista Europeo aveva accolto con gioia la notizia e commentato su Facebook “Infame, adesso sai cosa vuol dire morire….” e dichiarandosi felicissimo per la morte di un cacciatore. Una dichiarazione per la quale Rizzi è stato denunciato per diffamazione dalla famiglia di Moltrer e dagli ufficio del consiglio regionale.

Le frasi usate da Rizzi pochi minuti dopo la notizia della morte del presidente della Regione Diego Moltrer erano state raccapriccianti e usate con una violenza tale da far insorgere il web contro di lui definendole «farneticazioni dementi». Rizzi con le sue parole aveva anche fomentato la rete e i social dove erano partiti tutti i tipi di insulti possibili verso il povero e defunto Diego Moltrer, colpevole solo di amare la caccia ma anche l’ambiente del quale era sempre stato strenuo difensore.

Allora la cosa che fece ancora più male furono i silenzi delle altre associazioni animaliste che non condannarono mai lei frasi di Rizzi. E tutt’ora sono in molti a chiedere il perché i Veri animalisti, di fronte a questo scempio siano rimasti in silenzio senza condannare le frasi di Rizzi.

«Rimanere in silenzio significa «avvallare» le idee di persone criminali, senza cuore e cervello e senza nessun ideale» – dissero in molti allora. Ma queste diffamazioni in quel momento ferirono particolarmente i famigliari di Diego Moltrer, la val dei Mocheni e tutto il Trentino

Addolorò particolarmente anche il silenzio dei vertici del partito animalista Europeo dopo le «sparate» del suo segretario nazionale. Dopo le tragiche parole di Rizzi furono centinaia le e-mail giunte arrivate in redazione di forte condanna per le parole farneticanti di Rizzi.