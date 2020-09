La gioventù pinetana viene abbandonata ancora una volta dal sindaco e dalla sua giunta

Spett.Le Direttore,

siamo tutti consapevoli delle difficoltà emerse a causa del Covid quest’anno e dovute affrontare da chiunque, sindaci e giunte amministrative comprese; la vita di noi tutti è cambiata.

Durante il periodo di Lockdown le relazioni sociali erano sostanzialmente vietate; è stato un periodo per molti orribile, in particolare i giovani hanno sofferto; i giovani ancora una volta abbandonati dalle istituzioni e dimenticati, qui a Baselga di Pinè dalla giunta comunale.

Come ben noto ai residenti dell’Altopiano, da sempre durante l’anno in cui si diventa maggiorenni, i ragazzi celebrano la coscrizione organizzando feste e presentandosi ad alcune cerimonie religiose.

E’ inoltre ormai da anni in voga la tradizione della consegna, durante il mese di maggio, da parte del sindaco, di un attestato a tutti i coscritti in cui il primo cittadino si congratula con loro per il raggiungimento della maggiore età.

L’anno dei coscritti 2002 è stato un anno mutilato, alcune celebrazioni e feste sono state perse e anche la consegna degli attestati non è stata possibile.

Nessuno si aspettava che il solito rito avvenisse ma è dispiaciuto molto che il sindaco e la sua amministrazione non si siano neppure scomodati a mandare una lettera di congratulazioni che in un momento del genere avrebbe fatto vedere alla gioventù come il comune e le istituzioni siano loro vicini.

Quel gesto, quel portare avanti in qualche modo la tradizione e vivere dei momenti di normalità sarebbe stato per alcuni di conforto.

Da questa piccolezza, da questa mancanza per molti ininfluente, si evince come i giovani siano stati ancora una volta abbandonati; si può notare la lontananza delle istituzioni dalla gioventù e come ancora una volta il comune non abbia notato un bisogno per molti importante.

I coscritti del 2002

