Elezioni comunali, a Ton si sfidano Flavio Franchi e Ivan Battan

Sta entrando nel vivo la sfida elettorale nel Comune di Ton, dove a contendersi la fascia tricolore saranno Ivan Battan, 50 anni, titolare dell’omonima ditta di costruzioni elettriche, presidente Sicos ed ex assessore in Comunità di Valle, e l’ex presidente della Pro Loco Flavio Franchi, 60 anni, originario di Bologna ma dal 2003 residente a Vigo, per anni responsabile in un’azienda multinazionale di produzione e montaggio serramenti, ora prossimo alla pensione.

Da una parte la continuità, rappresentata dalla lista “Civica per Ton”, con Battan che punta a raccogliere l’eredità lasciata dal sindaco uscente Angelo Fedrizzi (che si presenta come candidato consigliere, così come l’assessore Orietta Viola), dall’altra il rinnovamento, come rivela il nome della lista “Rinnoviamo Ton Insieme”.

“RINNOVIAMO TON INSIEME”: INTEGRITÀ, IMPEGNO E CAPACITÀ – Il gruppo guidato dal candidato sindaco Flavio Franchi è stato il primo a presentarsi alla popolazione nel piazzale delle scuole elementari giovedì sera.

Nel corso dell’incontro i candidati consiglieri hanno avuto modo di farsi conoscere e di illustrare il programma elettorale.

«Puntiamo sulla trasparenza e il dialogo continuo con i cittadini – ha esordito Franchi – la nostra azione intende svilupparsi basandosi su tre parole: integrità, impegno e capacità».

Sono diversi i temi toccati dal programma: dalle politiche sociali alla cultura e allo sport, dalla sensibilità verso le fasce più deboli e il mondo giovanile all’occhio di riguardo per ambiente e territorio, senza tralasciare il turismo.

Le opere pubbliche, inoltre, avranno sempre come obiettivo quello di aumentare la sicurezza dei cittadini. «Pensiamo alla riqualificazione antisismica ed energetica della scuola – ha spiegato il candidato sindaco – e ai lavori sulle fognature a Vigo e a Toss, alla messa in sicurezza dei punti più pericolosi della viabilità. O, ancora, alla sistemazione dei cimiteri di Masi, Vigo e Toss».

Eccoli i candidati consiglieri della lista “Rinnoviamo Ton Insieme”: Christian Bruni (40 anni), Luca Endrizzi (49), Cristina Federici (43), Wilma Marcato (53), Franco Marcolla (47), Matteo Marcolla (25), Walter Marcolla (64), Enrico Rossi (47), Alessio Tonetti (19), Sara Turri (29), Fulvio Weber (57), Giuliano Webber (43), Nely Webber (47) e Arianna Zucal (25).

“CIVICA PER TON”, PAROLA D’ORDINE: ASCOLTARE – Venerdì sera, sempre nel piazzale delle scuole elementari, sul palco sono saliti l’altro candidato sindaco, Ivan Battan, e il suo gruppo che, dopo un minuto di raccoglimento in ricordo del compianto Massimiliano Sala, candidato cinque anni fa proprio con la “Civica per Ton”, si sono presentati al pubblico.

A rompere il ghiaccio è stato proprio l’aspirante primo cittadino. «Personalmente ho deciso di mettermi in gioco mosso dalla passione per il territorio e dalla voglia di far qualcosa per la nostra gente – ha rivelato Battan –. Con impegno e responsabilità speriamo di portare a termine i progetti iniziati e di crearne di nuovi per il futuro».

“Ascoltare” è la parola chiave del credo amministrativo della squadra di Battan. «Per questo abbiamo pensato a due serate pubbliche, o anche di più, all’anno, momenti fondamentali di confronto con la popolazione – ha aggiunto il candidato sindaco –. Crediamo fortemente nei giovani e in una politica che sappia dare risposte alla gente».

Dando uno sguardo al programma, i temi “caldi” riguardano cultura, sport, turismo, politiche sociali e qualità della vita, ma anche l’auspicata realizzazione della nuova scuola elementare, gli interventi sulle reti fognarie, la sicurezza nei centri abitati, e ancora il completamento della videosorveglianza e gli interventi per il recupero del Monte Malachino.

Ecco tutti i candidati consiglieri della lista “Civica per Ton”: Antonio Battan (51 anni), Chiara Eccher (30), Francesco Fedrizzi (54), Angelo Fedrizzi (49), Andrea Marcolla (25), Valentina Ossanna (37), Francesco Paternoster (35), Enzo Pedron (57), Francesco Prencipe (25), Alessandro Tarter (51), Cristiana Tomezzoli (49), Roberto Turri (39), Orietta Viola (48), Alessia Webber (21) e Gabriele Weber (21).