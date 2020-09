Consigli e suggerimenti su come esporsi al sole nel modo giusto

L’estate è sinonimo di mare e sole, due elementi che possono influire positivamente sul nostro benessere fisico e mentale, se adottiamo le dovute precauzioni. Se, infatti, sul fronte del mare basta limitarsi a non esagerare con il tempo di permanenza in acqua e non immergersi a stomaco pieno, per il sole bisogna considerare altri accorgimenti.

I raggi del sole possono, infatti, apportare notevoli benefici al nostro corpo, solo quando l’esposizione ad esso avviene nel modo giusto.

Il desiderio di abbronzarsi velocemente deve lasciare spazio alla cautela, dal momento che prima di esporsi al sole è innanzitutto buona norma utilizzare lozioni solari protettive frequentemente. Questa è una regola d’oro soprattutto per chi si espone al sole per la prima volta dopo un arco di tempo molto lungo.

In linea di massima, l’esposizione al sole non deve protrarsi oltre i 20-30 minuti e soprattutto non deve essere effettuata nelle ore più calde della giornata. Quindi va assolutamente evitata tra le 12 e le 16. È consigliabile, dopo il bagno, asciugarsi bene prima di decidere di mettersi al sole, poiché la presenza di acqua sulla pelle riduce l’effetto della crema protettiva.

Un errore molto comune, inoltre, ci spinge a pensare che avendo di base già una lieve abbronzatura, siamo abbastanza immuni dai danni provocati da raggi UVA e UVB. In verità anche in questi casi non è da escludere che una persistente esposizione al sole nelle ore più bollenti possa causare eritemi e scottature. Oltre a ciò, la melanina presente nei raggi UVA anticipa l’invecchiamento della pelle.

Un’altra causa di un’esposizione scorretta è data dalla comparsa di puntini rossi sulla pelle, ovvero della cosiddetta “dermatite solare”, che di solito emerge nel giro di poco tempo dall’esposizione al sole. A ciò si aggiungono i danni che i raggi potrebbero apportare al nostro sistema visivo. Dunque, anche durante l’esposizione, si consiglia di indossare sempre occhiali da sole e magari anche un cappello per tenere la testa al fresco.

Non dimentichiamo, però, che adottate tutte queste precauzioni è possibile riceve benefici dal sole, dato che nelle giornate più calde i livelli di serotonina, l’elemento chimico che genera una sensazione di felicità, nel nostro corpo aumentano. In definitiva, per stare bene con noi stessi è meglio optare per una alla tintarella bronzea, mettendo l bando le scottature!