Sedie della scuola per il comizio elettorale? Dalzocchio interroga la Giunta per fare chiarezza

L’uso delle sedie dell’Istituto Veronesi di Rovereto venerdì pomeriggio per il comizio elettorale di Carlo Calenda di «Azione» al parco Ferrari finirà sui banchi della giunta.

Mara Dalzocchio, capogruppo della lega in consiglio provinciale ha infatti depositato un’interrogazione al presidente Kaswalder.

Che cosa ci facevano 100 sedie prese dall’aula magna di qualche scuola al comizio di Carlo Calenda? E’ la domanda che alcuni si sono posti a seguito di quanto accaduto venerdì pomeriggio a Rovereto, appunto, dove – presso il parco Ferrari – si è tenuto un comizio elettorale in vista delle elezioni comunali che si terranno il 20 e 21 settembre 2020.

Pubblicità Pubblicità

Peccato, come si diceva – si legge nella premessa del documento interrogativo – che per accogliere i partecipanti all’evento – come già ci accennava – siano state impiegata un centinaio di sedie che si presume prese da qualche istituto scolastico locale, il Centro Formazione Professionale G. Veronesi o Liceo STEAM. Di qui un dubbio: chi ha autorizzato questa disponibilità di sedie? Sulla base di qualche formale richiesta? Le sedie sono state sanificate prima e dopo il citato comizio presso il parco Ferrari? E se sì, a spese di chi esattamente?

«Com’è evidente – spiega Mara Dalzocchio – si tratta di quesiti assolutamente da chiarire e che nulla, beninteso, hanno di polemico nei confronti di alcuno. Anche se una possibile spiegazione dell’accaduto sembra esserci dal momento che la dirigente scolastica del Centro Formazione Professionale G. Veronesi – L.S. – pare militare proprio in Azione, il movimento di Calenda, protagonista del comizio in parola. Il che è più che legittimo, intendiamoci. Restano però da capire – se davvero si sono impiegate delle sedie di un istituto scolastico destinatario di fondi pubblici o comunque accreditato presso la PAT – le dinamiche dell’accaduto al parco Ferrari. Non per ostilità verso nessuno, bensì come doveroso omaggio al principio di trasparenza che deve essere sempre salvaguardato per rispetto nei confronti dei cittadini.»

Nell’interrogazione Dalzocchio chiede a quale istituto scolastico appartenevano le sedie impiegate per il comizio di Carlo Calenda e sulla base di quale richiesta formale – e di quale formale assenso – è stato concesso l’utilizzo di queste sedie, nel caso siano state prelevate da un istituto accreditato con la PAT e destinatario di fondi provinciali; In caso di assenza documentazione di richiesta e assenso circa l’utilizzo di queste sedie mancasse, su chi ricade la responsabilità dell’accaduto

Pubblicità Pubblicità



Il capogruppo della Lega chiede anche chi abbia provveduto alla sanificazione di queste sedie prima e dopo il citato comizio – sulla base di quale accordo – e chi abbia sostenuto le spese di trasporto e quindi di sanificazione; In caso le sedie siano state prelevate da un istituto accreditato presso la PAT e destinatario di fondi provinciali in assenza di accordi e o formali permessi, se non ritenga tutto ciò estremamente grave e, in caso affermativo, come intende attivarsi affinché simili episodi non abbiano in futuro a ripetersi e se corrisponda al vero che circa un mese addietro un insieme di banchi e sedie in dotazione al Centro Formazione Professionale G. Veronesi – una parte di proprietà provinciale ed un’altra di una società partecipata provinciale – sia stato inviato nel sud Italia, precisamente a Napoli, e in caso affermativo sulla base di quali accordi sia stata effettuata questa operazione.

Pubblicità Pubblicità