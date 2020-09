Elezioni comunali, Vermiglio si prepara al passaggio di testimone tra Anna Panizza e Michele Bertolini

Michele Bertolini, attuale vicesindaco a Vermiglio, è pronto a raccogliere l’eredità lasciata dal primo cittadino uscente Anna Panizza.

Al termine di cinque anni da assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici, l’architetto 36enne si prepara dunque a guidare il Comune di Vermiglio. Unico ostacolo da superare, come negli altri Comuni dove in lizza c’è solamente un candidato sindaco, il quorum.

A sostenere la candidatura di Bertolini è la lista “Noi con Vermiglio”, composta da Giacomo Bertolini (29 anni), Alex Bresadola (41 anni), Martina Chessler (27 anni), Emilio Depetris (56 anni), Lisa Depetris (24 anni), Graziella Fois (45 anni), Mariano Gentilini (37 anni), Mauro Longhi (45 anni), Enrica Mariotti (27 anni), Valentina Mariotti (39 anni), Guido Panizza (61 anni), Sergio Panizza (57 anni), Walter Panizza (53 anni), Andrea Stefanolli (25 anni) e Massimiliano Zambotti (35 anni).

Pubblicità Pubblicità

I temi fondamentali su cui ha posto le proprie basi il programma elettorale il gruppo capitanato dal vicesindaco uscente sono quattro: sociale, territorio, turismo e urbanistica.

«Per quanto riguarda il sociale, abbiamo inserito un’attenzione particolare alla persona – rivela Bertolini –. La nostra comunità è stata colpita in maniera decisa dal Covid, vogliamo garantire un supporto a chi ne avrà bisogno. Parlando di territorio, invece, il nostro bosco, al di là della problematica del bostrico, è stato ferito da Vaia e i fenomeni sempre più violenti che si verificano lasciano strade e sentieri in condizioni preoccupanti. La nostra idea, dunque, è di salvaguardare il bosco e programmare interventi per la sua cura».

A giocare un ruolo importantissimo nel corso della prossima legislatura sarà la tematica del turismo, sia internale che estivo.

Pubblicità Pubblicità



«Tra le nostre priorità rientra il supporto alla Carosello Tonale, società partecipata che fa girare l’economia del Comune e che offre lavoro a 60 cittadini di Vermiglio – spiega il candidato sindaco –. Abbiamo in mente diversi investimenti sul turismo estivo, tra cui il recupero di un paio di malghe a uso ricettivo e ristorativo. Vogliamo realizzare poi una “Skywalk”, una passerella in vetro a Passo Paradiso, e puntiamo forte sul turismo sostenibile, con il potenziamento della rete dei sentieri e dei servizi. È nostra intenzione, infine, portare a termine il “Family Village” al Tonale in collaborazione con l’associazione albergatori e con le scuole di sci».

Nell’ambito dell’urbanistica, infine, c’è un grosso intervento da portare a conclusione. «Andrà ultimato il garage pubblico-privato nel centro di Fraviano: 24 box auto sono già stati venduti, altri 38 posti saranno a servizio del centro storico – afferma Bertolini –. A valle della struttura vogliamo realizzare un nuovo parco urbano che congiungerà il centro storico con via Nazionale. È viva inoltre l’ipotesi di una centralina idroelettrica sulla Vermigliana, a cui stiamo già lavorando, che ci permetterà, con le opere di compensazione ambientale, di ampliare l’offerta al parco dei laghetti di San Leonardo».

In conclusione Bertolini lancia un input. Lui la definisce “visione”, nell’accezione positiva del termine. Uno scenario urbanistico innovativo. «Abbiamo voluto inserire nel programma un ragionamento futuro per il Passo del Tonale, con una proposta di tangenziale che consenta di pedonalizzare il centro, offrendo all’ospite un’area “salotto” come si conviene nelle località montane».