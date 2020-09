Negozi aperti di domenica dall’11 ottobre a fine anno

Le aree che sono state scelte da Fugatti come non centri ad alta attività turistica e commerciale dovranno accontentarsi delle 12 deroghe concesse da qui alla fine dell’anno. Tra queste città rientrano Trento, Rovereto e Pergine.

Il sindaco di Trento Alessandro Andreatta si è consultato con le associazioni dei consumatori, dei commercianti e dei sindacati e con le amministrazioni comunali di Rovereto e Pergine.

Dopo i confronti ha stilato il calendario. I negozi rimarranno chiusi tutte le domeniche di settembre e domenica primo novembre, mentre rimarranno aperti tutte le altre domeniche (11-18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre, 6-13-20-27 dicembre).

Tutte le associazioni datoriali, fortemente contrarie alla chiusura domenicale, sono state favorevoli alle deroghe concesse. Federdistribuzione chiedeva di aprire anche il 1 novembre, visto che domenica 27 dicembre i negozi sarebbe stati ugualmente aperti per via della legge nazionale che prevede un giorno di apertura quando si presentano una festività dopo l’altra (in questo caso Santo Stefano e domenica 27). La giunta comunale ha preferito mantenere la chiusura in rispetto per la giornata dei defunti, soprattutto in questo periodo di pandemia.

I sindacati dei lavoratori (Fisacat, Cgil, Cisl e Uil) avrebbero invece voluto che si aprisse solo nelle domeniche di dicembre.

La legge provinciale prevederebbe in realtà che le deroghe, 18 in un anno, venissero concesso esclusivamente in occasione di grandi eventi o manifestazioni da parte dei comuni. Quest’anno tale esclusiva non viene applicata, visto che le manifestazioni sono state tutte annullate.

