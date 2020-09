Eremiti per un giorno, escursione a Terragnolo

Tra le più interessanti testimonianze artistiche dell’arte pittorica del Trecento in Trentino, c’è la chiesetta di Santa Maria Maria Maddalena a Terragnolo che si trova sopra la frazione Puechem, su un colle roccioso a 925 m di altitudine.

All’interno si possono ammirare un ciclo di affreschi della prima metà Trecento, ben conservati, ad opera di un anonimo maestro seguace della corrente veneta grottesca, ovvero un tipo particolare di pittura parietale che risale all’epoca romana.

Un luogo che è quasi un eremitaggio e dove si ha l’occasione di compiere una facile passeggiata nelle date del 6 e 13 settembre per scoprire non solo i tesori dell’arte sacra ma anche l’incanto del paesaggio della valle di Terragnolo, inserita tra le pendici dei monti Pasubio e Finonchio e dei Dossi di Serrada, ancora più suggestivo in questa fine estate.

L’ evento è organizzato da Apt Rovereto e Vallagarina, Comune di Terragnolo e Museo Diocesano Tridentino e nell’escursione si è accompagnati da guide esperte: un educatore del Museo Diocesano Tridentino e un accompagnatore di territorio, per un “tuffo” nella conoscenza di una valle.

Come racconta il Comune di Terragnolo “La chiesetta di Santa Maria Maddalena è uno dei punti panoramici più belli della Valle. Un edificio mix di architettura medievale e contemporanea… L’edificio, costruito con pietre locali, è composto da due distinti corpi di fabbrica: il più antico è di epoca medievale, il più recente risale agli anni ’30 del Novecento.

Il Principe vescovo di Trento, Carlo Emanuele Madruzzo, che la visitò nel 1636, raccomandava al reverendo Curato che:

“…in quanto al tetto et struttura sia ben tenuta e custodita…”. Nel 1728 vi è menzionata la presenza di un eremita che viveva in una cavità della roccia che sorregge il sacro edificio. Nel 1768 appare descritta con un unico altare consacrato, un messale anteriore al papa Urbano VIII (1623) e scarsi arredi sacri. Nel 1839 è invece ricordata come: “…decentemente netta et pulita, l’altare ben fornito di calice e di patena ben dorati, senza alcuna mancanza e le poche suppellettili sacre nette et pulite…”

L’escursione viene indicata dagli organizzatori con molta precisione e come un facile percorso ad anello adatto a famiglie con bambini (percorribile anche con passeggino da trekking) e la lunghezza è di 4, 9 km. Durata: 2 ore circa di cammino. 3 ore includendo la visita alla chiesa e le soste lungo il percorso. Dislivello: 280 m in salita, 300 in discesa.

Questo il programma:

Ore 9.00 Ritrovo davanti alla fontana di Piazza con un educatore del Museo Diocesano Tridentino e un

accompagnatore di Territorio

Ore 9.00-12.00 Escursione diretta alla Chiesa di Santa Maria Maddalena a Terragnolo

Ore 12.30 Pranzo presso Bar ristorante Valduga (adulti: piatto unico con fanzelto, salumi e formaggi locali + dolce +acqua + caffè + 1 calice di vino bambini 0-10 anni: piatto di pasta + dolce + 1 bibita).

Ritrovo alle ore 9 davanti alla fontana di Piazza – Durata escursione: 3 ore (9-12) -A seguire pranzo presso Bar Ristorante Valduga – frazione Piazza, 58.

Iscrizioni entro le 17 del giorno precedente online, telefonando allo 0464 430363, mandando una mail a

info@visitrovereto.it o presentandosi di persona presso gli uffici informazioni di Rovereto e Brentonico

L’attività si svolge con un minimo di 4 e un massimo di 16 partecipanti

Costo: € 21 adulti, € 19 possessori Museum Pass e Trentino Guest Card– € 10 bambini fino a 10 anni (la

quota comprende il pranzo).

Per la sicurezza di tutti, si raccomanda ai partecipanti di avere con sé la mascherina, di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed evitare la formazione di assembramenti.

Verrà richiesta la dichiarazione sotto la propria responsabilità: di non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivo al Covid-19 di non avere attualmente e di non avere avuto negli ultimi 14 giorni, sintomi riconducibili al Covid-19 (febbre, tosse, ecc.), di non essere stati a contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni.