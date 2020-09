Amare se stessi è una forma d’amore che ci permette di essere amati

C’è un tema che coinvolge il rapporto con sè stessi: il sottile limite tra narcisismo e amor proprio. Amare sé stessi è il primo momento di una storia d’amore che poi dura tutta la vita.

Infatti il nostro destino dipende molto dal rapporto che abbiamo verso la persona che siamo. L’amore che cerchiamo negli altri è il riflesso dell’amore per noi stessi.

Quando il rapporto con noi stessi è problematico, la stessa situazione può riflettersi nelle relazioni con chi ci è vicino. Tutto è comunicazione, e se non c’è una gioia reale verso la nostra vita, così sarà difficile che gli altri siano attirati nel nostro mondo di sentimento. L’energia vitale cala in questi casi, e quindi la forza di attrazione anche.

Nel momento in cui si accetta il proprio modo di essere, si muove il primo passo per attivare dei miglioramenti e vivere in serenità. Accettando sé stessi, si comincia ad apprezzare ogni cosa che si ha intorno, nel senso maturo di averne consapevolezza, e non di subirla. E’ un passo per “centrarsi”, e stabilire una propria presenza nel mondo, in qualunque situazione ci si possa trovare.

L’ansia che deriva dal confronto quotidiano con gli altri, determina spesso insoddisfazione, perché impostando il proprio modo di pensare su questa lunghezza d’onda, ci sarà sempre “un di più” che non ci appartiene, che ci sfugge. Subendo questa prospettiva, si finisce in un vortice di “dover essere”, che rende la vita una continua rincorsa di “altro” vissuto nel riflesso degli altri.

Il presente trascorre in funzione del futuro e questo porta a vivere in un piano diverso, che è la prospettiva della nostra auto creazione di fronte al divenire delle esperienze. La mente sempre in tensione, rischia di soffocare l’intensità de momento presente.

L’educazione che abbiamo ricevuto nella maggior parte dei casi, spinge le persone a “dover essere” qualcun altro, qualcosa che non sei tu nel momento presente. Il rischio è quello di spostare la vita, aspettare domani per vivere.

Allargando la prospettiva all’amore, a volte nell’innocenza di un ragionamento semplice, viene da chiedersi “Cosa posso offrire io per gli altri, e in particolare a qualcuno di specifico, per essere amato sinceramente e pienamente?”

Forse ci si chiede questo perché non ci si conosce a fondo, e questo ci riporta al tema iniziale, per cui prima di amare gli altri è fondamentale amare sé stessi, e per amarsi bisogna conoscersi. Già il fatto di non riuscire ad amare sé stessi, è un segnale eloquente.

Come si può pensare che un altro riesca ad amarci, se per primo non lo facciamo noi? Con l’amor proprio, inizia l’amore. Non c’entra il fatto egoistico, ma una conoscenza quanto più piena del proprio essere.

Il futuro può dare speranza, il passato “alimentare” con le esperienze buone e meno buone, quello che conta è il tempo presente e viverlo in pienezza. Quando si sente il “bisogno d’amore”, c’è un desiderio a monte, che questo amore non ci faccia soffrire. E qui sta il punto, molte persone si bloccano, e possono rimanere ferme per anni, proprio perché spaventate da una possibile delusione, e quindi di sofferenza, che può causare il vivere una relazione.

Avendo maturato una buona consapevolezza si sé, e di come si è con gli altri, è possibile diminuire il “rischio” di amore tossici, dolorosi.

Se conosci te stesso, puoi sentire l’amore di chi ti ama senza altri ragionamenti. Amare qualcuno che ti ama, significa condividere il proprio tempo, vedere l’altro come una persona speciale, non come una cosa da usare o a cui aggrapparsi.

Nell’amore maturo due persone non sono più due. Si è iniziato un percorso che porterà ad una forma di fusione, per cui tutto tra loro fluisce e velocizza la comunicazione. La percezione dell’emozione è quasi istantanea.