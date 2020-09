La struggente lettera di addio di Chiara, figlia di Katia Re morta nella notte

Katia Re è morta stanotte, ha lottato fino alla fine insieme ai suoi figli e a suo marito, la sua forza di vita. Una mamma di 46 anni con grandi valori sempre presente con 6 figli, 3 dei quali in tenera età. Amava gli animali e le piante, la sua casa era un vero giardino floreale. Ma la cura era giornaliera anche per tutte le creature viventi.

«Ogni mattina non mancava su messanger il suo messaggio di Buongiorno – ricorda l’amica Cinzia Rattini – ci siamo conosciute attraverso facebook poi ci siamo telefonate e mi ha raccontato della sua malattia ma senza mai piangersi addosso anzi con coraggio e determinazione»

«Parlavamo di bimbi di ragazzi di quando eravamo giovani, di scuola di ricette e di consigli preziosi, – aggiunge Cinzia – poi un pomeriggio poco prima del lockdown la festa per il suo compleanno e quello dei piccoli e del marito, tutti assieme in sala, è stato bellissimo. Poi la chiusura per il coronavirus e il cellulare come unico mezzo di comunicazione. Ma ogni messaggio era linfa di amore verso la sua famiglia».

«Ho detto: – conclude Cinzia – credo che Dio esista e con lei in paradiso Giancarlo riuscirà a far crescere la tribù come Katia ha sempre desiderato! E ne sono certa credo siano pochi gli uomini che si prendono cura della propria metà in tutto e per tutto, giorno e notte sette giorni su sette!» A poche ore dalla sua scomparsa la figlia Chiara ha preso di getto la «penna» in mano e ha scritto una struggente lettera di addio alla mamma. La riportiamo sotto:

«Cara mamma,

Eccoci qua, questo giorno lo sapevamo entrambe che sarebbe arrivato ma questo non rende più “facile” il tutto.

Questa foto è stata scattata poco prima che ci dessero la notizia che un brutto male si era “impossessato” del tuo corpo. Hai affrontato tutto a testa alta senza mai arrenderti solo perché c’erano i tuoi bambini che avevamo bisogno della loro mamma.

Sai mamma oggi qualcuno ha deciso che dovevi volare via lasciando un vuoto enorme nella vita di tutti. Non sei mai stata la mamma perfetta ma in fondo chi lo è? Nessuno.

Ho affrontato questa malattia con te e non è stato un percorso semplice durato ormai 3 anni. Ti sei aggrappata a questa vita con le unghie e con i denti e non potrei essere più onorata di esserti stata affianco fino alla fine. Nonostante tutto, ti voglio bene »

Chiara