Fondazione Franco Demarchi riapre al pubblico

A partire da lunedì 7 settembre è possibile iscriversi all’Università della terza età e del tempo disponibile di Trento per l’anno accademico 2020-2021.

Come già preannunciato, riorganizzata in base alle modalità di emergenza sanitaria, la Fondazione Franco Demarchi “riapre ufficialmente al pubblico”.

È possibile iscriversi recandosi nella sede istituzionale in piazza S. Maria Maggiore 7 a Trento, da lunedì 7 al venerdì 25 settembre nelle fasce orarie 9.00-13.00 e 15.00 – 17.30.

Ma, a differenza degli anni scorsi, nel rispetto delle regole anti Covid-19, per evitare assembramenti le iscrizioni si accettano solo su appuntamento telefonando ai numeri 0461 273629, 0461 273722, 0461 273611.

Altra novità di quest’anno e sempre nella stessa ottica di osservanza di un protocollo di regole da osservare per il bene comune, all’atto dell’iscrizione bisognerà consegnare compilato il modulo di autodichiarazione di responsabilità che si trova sul sito della Fondazione Franco Demarchi. Invece, i moduli di iscrizione e di scelta corsi saranno disponibili all’atto delle iscrizioni.

Sempre sul medesimo sito è stato pubblicato ed è scaricabile il libretto del Programma Culturale

dell’anno accademico 2020-2021 dove nelle premesse si trova la spiegazione a come UTETD ha affrontato la riapertura dei corsi: “La programmazione delle attività UTETD si è adeguata al nuovo stato di cose; abbiamo lavorato per trovare modalità organizzative che consentano a tutti di partecipare alle attività di persona e nello stesso tempo abbiamo creato le condizioni affinché ognuno possa sentirsi in un ambiente sicuro e protetto. Il confronto con le persone è vitale e noi ne siamo convinti sostenitori, per questo è stato importante trovare le misure appropriate che consentano di “rivederci” per imparare ancora insieme. Le modalità che abbiamo adottato, in particolare la riduzione dei presenti a ogni corso, saranno un’occasione per consolidare e sviluppare metodologie che favoriscono la partecipazione attiva. Certo, saremo distanziati, ma allo stesso tempo potremo dialogare di più con il docente e tra di noi, potremo fare più domande, potremo confrontarci in un modo più stimolante”.

L’offerta formativa è articolata in cinque percorsi:

La persona: corpo, psiche, relazioni La persona: linguaggi, immagini, segni La persona: pensiero, memoria, cultura, credenze La persona: il vocabolario della cittadinanza La persona: ambiente, tecnologia, scienza

Per questo anno accademico le quote di iscrizioni sono le seguenti:

– Quota generale di iscrizione € 30,00

– Quota di iscrizione per ogni corso annuale € 30,00

– Quota di iscrizione per ogni corso semestrale € 20,00

– Quota iscrizione corso monografico € 10,00

– Le quote di iscrizione per i laboratori e per i corsi di educazione motoria saranno disponibili sul sito a partire dal 1 settembre e riportate nella guida dello studente durante le iscrizioni.