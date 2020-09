Fausto Garbato punta a sindaco del Comune di Novella, appoggiato da “Tuti Ensema”

“Tuti Ensema” dal Ciastelaz al Pont aut (Perchè no?) è questo il nome e lo slogan della lista con la quale Fausto Garbato si candida a sindaco del Comune di Novella per le prossime elezioni che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo.

Fausto Garbato, 49 anni, impiegato presso il Comune di Rumo, ha deciso di mettersi in gioco, pur non facendo parte di nessuna fede politica, e spiega: “Un nuovo Comune, nato per volontà di popolo ma non da volontà di popolo: questo è Novella. Così io, cittadino come tutti voi, ho detto: perché no?… Perchè non provare a dare il mio contributo, costruendo un progetto ed un gruppo dal nulla per la gente e per il territorio? E così ho fatto… Noi ci proponiamo quali garanti della gente comune: quella che a volte non viene ascoltata, quella che lavora, quella senza sfarzo. Quella operosa… La gente di tutti i giorni e di tutte le estrazioni sociali… Noi crediamo in un ideale di fratellanza, perché insieme si può. Anche se questa fusione non è stata capita bene all’inizio e forse non lo è ancora al cento per cento, insieme si può. Sentirsi parte di una nuova comunità, questo occorre. Il nostro programma è un progetto di vita insieme per i prossimi anni: snello, diretto, essenziale, ma non lacunoso.”

“Tuti ensema” è un movimento apolitico e di libero pensiero, non appoggiato da nessun partito politico, né da nessun amministratore locale uscente, e il loro programma prevede proposte concrete sul territorio: lavori pubblici e sistemazione del territorio, a completamento di progetti provinciali sulla rete ottica e metanizzazione; riqualificazione del polo sportivo e realizzazione di una piscina sovracomunale, lavori sulla rete di illuminazione pubblica, creazione nuove aree verdi e parchi giochi, con spazi per famiglie e area cani; installazione apparecchi DAE (defibrillatori automatici esterni), e la destinazione di aree ad edilizia economica popolare.

Nel Comune di Novella l’agricoltura occupa un ruolo di rilievo, e Garbato vorrebbe approfondire e migliorare i rapporti tra enti, agricoltura e consorzi, l’individuazione di adeguati punti per il lavaggio degli atomizzatori, la manutenzione della viabilità di strade agricole.

Nel campo artigianale, commerciale e turistico è necessaria una ricerca di aree atte allo sviluppo artigianale, il completamento di percorsi ciclo-pedonabili, la riqualificazione area ‘Pramena’ a Brez, la realizzazione di un parcheggio nei pressi del Parco Fluviale Novella vicino a San Biagio, la valutazione di realizzare un marciapiede di collegamento tra la località San Biagio e la strada centrale di Romallo, la realizzazione di una zip-line a sud dell’abitato di Cloz verso il Parco Fluviale con eventuale ampliamento verso Brez dello stesso Parco Fluviale Novella, l’eventuale possibilità della realizzazione di un poligono di tiro e conseguenti strutture ricettive.

In ambito di welfare, si propone l’agevolazione della gestione dei bambini in periodi di vacanza con settimane a tema, la tutela delle categorie deboli, anziani e persone sole, l’erogazione di bonus scolastici, la collaborazione con cittadini stranieri residenti, e la massima collaborazione e cooperazione con le associazioni di volontariato.

Per quanto inerente le zone montane si effettuerà la costante manutenzione e gestione delle aree boschive.

Conclude Fausto Garbato: “Il territorio di Novella per noi è come un albero. I suoi rami sono le frazioni e le località, tutti importanti nello stesso modo, e tutti fondamentali!”

Il Comune di Novella nasce dal conglobamento dei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez, e per le prossime elezioni sono state presentate quattro liste: – Tuti ensema – Novella 2020 – Costruiamo Novella – Novella Unita.

Ecco i nomi dei candidati alla lista “Tuti Ensema” che appoggiano Fausto Garbato come candidato a Sindaco: Toader Batca, Ilenia Dallago, Sarah Facinelli, Marika Ianes, Natale Margonari, Paolo Mozzato, Matteo Pancheri, Lambert Paternoster, Michele Paternoster, Roberto Paternoster, Diego Pinamonti, Silvia Purin, Roberto Rizzi, Marco Scandella, Bruno Zogmaister, Luigi Zuech.