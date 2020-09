5 settembre, una data, tante date storiche

Il 5 settembre è l’anniversario della firma dello storico accordo tra Karl Gruber e Alcide Degasperi che nel 1946 sottoscrissero quello che prese il loro nome ma fu chiamato “l’accordo di Parigi” perché risultato di un compromesso trovato nelle trattative politico-diplomatiche alla Conferenza di pace di Parigi.

Come in Trentino ed in Alto Adige è risaputo, le firme apposte sancirono la tutela della minoranza di lingua tedesca in Sudtirolo.

Il testo dell’art. 1 recita “Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca”.

Per onore di cronaca, è anche la data della strage di Monaco nel 1972 quando durante le Olimpiadi gli atleti israeliani vennero presi in ostaggio e uccisi da un commando terroristico chiamato Settembre nero, un movimento affiliato all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

Durante la notte tra il 4 e il 5 settembre un commando palestinese entrò nel Villaggio Olimpico. Degli undici componenti la squadra israeliana due, che avevano tentato di difendersi, furono immediatamente uccisi mentre gli altri presi in ostaggio morirono il giorno dopo in aeroporto, uccisi dal commando terrorista nel corso delle sparatorie tra la polizia tedesca e i sequestratori, nel tentativo fallimentare di liberare gli atleti.

Questa data è significativa anche perché in questo giorno Madre Teresa si è spenta a Calcutta, nel 1997. Il suo ricordo suscita ancora commozione in tutto il mondo, certamente tra i fedeli cattolici ma probabilmente anche tra i laici.

Questo giorno, come in tanti altri, la sua figura, la sua opera incessante a favore dei poveri della solitudine, degli emarginati, la sua dedizione totale al e il suo esempio, vanno ricordati.

Alla “piccola matita nelle mani di Dio” come era solita definirsi sono attribuite molte citazioni. Una tra le tante dice così “Vi interesserà sapere che cosa risposi a un giornalista che mi fece una domanda che, del resto, non era nuova. (…) Il futuro non nelle nostre mani, non ci appartiene. Possiamo solo agire sull’oggi”.