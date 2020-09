Ranking Times Higher Education: università di Trento al quinto posto nazionale

Secondo il Ranking Times Higher Education, l’Università di Trento è al quinto posto della speciale classifica che vede al primo posto ( 167 esimo mondiale) l’Alma Mater di Bologna.

L’Università trentina rientra anche nei primi 350 posti al mondo. Alle sue spalle le tre università milanesi: Statale, Bicocca e Politecnico restano confinate fra il 350esimo e il 4000 esimo posto. Un risultato in controtendenza soprattutto per il Politecnico che in altre classifiche (come il QS ranking) si trova al primo posto fra le italiane (ed è 137esimo al mondo).

Seguono l’Università di Bari, Brescia, Firenze, Bolzano, Genova, Modena e Reggio, la Federico II di Napoli, Pavia, Pisa, il Politecnico di Bari, Tor Vergata, Salerno, Sannio, Siena e Torino, tutte entro il 500esimo posto al mondo.

In confronto alle classifiche concorrenti come il Qs ranking e il Shanghai ranking, dominate dagli atenei americani, la top ten mondiale della classifica T.H.E. vede al primo posto assoluto Oxford seguita da quattro eccellenze Usa (Stanford, Harvard, California Institute of Technology e Massachusetts Institute of Technology).

Sesto posto per Cambridge Cambridge, seguita da Berkeley, Yale, Princeton e Chicago. La citata classifica inglese Times Higher Education in passato ha prodotto alcuni risultati a dir poco sorprendenti come il primato in Italia dell’università privata Freie Universität Bozen spinta in alto da un indice delle citazioni tarato male.

Da alcuni anni il primo posto va all’Alma Mater di Bologna che anche nell’edizione 2021 si conferma in testa alla classifica italiana e al 167 esimo posto al mondo.

Considerando che nel mondo esistono circa 26 mila università, l’ateneo bolognese è quindi stabilmente nell’1% dei migliori atenei a livello globale.

Al secondo e al terzo posto si classificano la Scuola Sant’anna di Pisa e la Normale. Al quarto posto la Sapienza di Roma; Seguono il Bo di Padova e l’università Vita e Salute del San Raffaele.