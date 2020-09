Portela: l’avvocato e attivista di quartiere Paolo Frizzi minacciato di morte dagli spacciatori

Rallenti il passo per osservare una scena e vieni minacciato di morte. Può succedere se sei Paolo Frizzi – avvocato e presidente della sezione Ana di Trento – ma sei anche un volto noto della lotta al degrado della Portela.

La scena che aveva attirato l’attenzione era quella di un capetto dello spaccio in zona che addestrava i suoi galoppini per pianificare al meglio l’azione di spaccio del pomeriggio. Tra le mani circolava droga e denaro in quantità. Erano le 13 di ieri (3 settembre) e tutto si svolgeva sotto i portici di via Prepositura diventata ormai terra di nessuno.

Purtroppo Frizzi non è stato il primo e non sarà nemmeno l’ultimo residente ad essere minacciato di morte dagli spacciatori la cui azione criminale è tollerata, salvo qualche occasionale blitz delle forze dell’ordine. Questi sono anche giorni di particolare tensione perché è in atto una lotta per il controllo del territorio: da una parte i nordafricani che stanno perdendo terreno rispetto agli africani che stanno conquistando sempre maggiori quote di mercato.

Pubblicità Pubblicità

Quotidianamente ci sono delle scaramucce tra i due gruppi che non sono ancora arrivati allo scontro finale. Una situazione fin troppo tollerata dall’amministrazione Andreatta che ha portato ad uno spopolamento progressivo del quartiere e all’abbandono dei commercianti che hanno preferito trasferire le proprie attività ed a un calo medio del valore immobiliare del 30%.

E’ bene ricordare anche che in centro storico nelle vie c’è un degrado diffuso – non c’è solo la Portela, ma anche Piazza Dante, via San Martino e le Albere. Cambierà qualcosa con le prossime elezioni comunali?

Intanto riportiamo lo sfogo di Paolo Frizzi: “Ammetto che era un pezzo che non mi succedeva. Non che ne sentissi nostalgia, anzi. Ma venir minacciato di morte ed insultato da uno spacciatore in piena via Prepositura poco prima delle 13 ormai è una sorta di must che i residenti in questa zona collezionano, un po’ come da piccoli si faceva con le figurine Panini. Ma è una raccolta che mi da poca soddisfazione. Tutt’altro.

Pubblicità Pubblicità



E poi quando ti rendi conto che a minacciarti è uno “di famiglia”… Già perché il pittoresco personaggio è il capetto dello spaccio, levantino un po’ cicciotto, sempre azzimato che sta in Portela ormai da anni, stanziale e che tutti conosciamo. Anzi qualcuno di noi viene persino salutato quando rientra a casa.

Il linguaggio debbo dire è abbastanza scontato ‘cazzo vuoi. Pezzo di mxxxxa cosa hai da guardare. Ti ammazzo hai capito…’ Figurati. Stavo solo guardando cosa stavi passando ai tuoi 4 amici assieme al rotolone di contanti che ti teneva un altro, il ragazzetto con gli occhiali neri (anche di notte) che ti segue sempre sul rampichino verde e giallo.

No, no… Non volevo disturbarti né rovinare i tuoi affari. E ci mancherebbe! Poi scusami spacciatore noto all’ufficio se ti disturbo così in pieno giorno. Anzi devo andare a spostare la macchina perché se sgarro di qualche minuto, vedi che qualche solerte mi lascia una bella multa sul parabrezza.

Eh già. Questa è la realtà. Mi piacerebbe credere che i proclami di questi giorni, diffusi pressoché all’unisono da candidati pur di fronti diversi ed opposti, trovassero dal 21 settembre effettiva concretezza.

Ma perdonate se non riesco comprensibilmente a crederci. O forse mi sbaglio. Vabbè magari il 16 settembre prossimo alle 18.30 in piazza Santa Maria avremo certamente molto di cui parlare con tutti i candidati sindaci che, almeno su questo particolare frangente, di certo non invidio. Chissà se passerà di là anche il nostro amico in sovrappeso ad ascoltare. Meditate gente, meditate!“