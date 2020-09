Mori: scoperte delle piante di marijuana coltivate nei boschi

Era da un po’ di tempo che i forestali avevano notato un impianto per la coltivazione della cannabis in una radura nei boschi poco fuori l’abitato di Mori.

In collaborazione con i militari dell’Arma sia della compagnia di Mori che di Rovereto, i forestali hanno quindi dato il via alle indagini fatte di sistemi di registrazione ambientale e appostamenti mirati.

Sono stati individuati due trentenni, un uomo e una donna, già noti alle forze dell’ordine per questo tipo di reato. Sono state sequestrate otto piante di cannabis e dei kit per la produzione di funghi allucinogeni che i due tenevano in casa.

I due trentenni sono stati denunciati per la coltivazione di piante di marijuana e detenzione di sostanze stupefacenti (erba e funghi allucinogeni) a fini di spaccio. Nei prossimi giorni il materiale sarà inviato a laboratori specializzati per l’analisi delle sostanze stupefacenti.

In serata la Provincia autonoma di Trento ha voluto ringraziare con una nota il gruppo dei Forestali che «hanno dato avvio ad una minuziosa attività di indagine, anche mediante l’utilizzo di sistemi di registrazione ambientale, ed appostamenti mirati, in collaborazione con i militari dell’Arma, sia del Comando Stazione Carabinieri di Mori che del nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Rovereto. L’esito della attività condotte ha portato al fermo ed all’identificazione di due persone, già note alle forze dell’Ordine per questa tipologia di reato, e al sequestro di varie piante di Cannabis, oltre a dei kit per la produzione di funghi allucinogeni nonché di strumenti correlati. Nei prossimi giorni il materiale sequestrato sarà inviato a laboratori specializzati per l’analisi del contenuto delle sostanze stupefacenti. Il risultato ottenuto va a consolidare l’ottima collaborazione esistente tra il Corpo Forestale Trentino e l’Arma dei Carabinieri, evidenziando come la sinergia tra differenti forze dell’Ordine possa portare, ognuno con le proprie specificità, a fornire un servizio migliore e più efficiente per tutta la collettività.»

