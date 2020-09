Merler: “Inaccettabili minacce da spacciatori in pieno giorno. Solidarietà al Presidente dell’ANA Frizzi”

“Massima solidarietà e vicinanza al Presidente della Sezione ANA di Trento, Avvocato Paolo Frizzi, per quanto avvenuto nelle scorse ore. Con l’occasione esprimiamo una vicinanza che non si limita alle parole, ma che vuole tradursi in una promessa di fatti concreti. È inaccettabile che a Trento – in pieno giorno – una persona sia minacciata da dei delinquenti per il solo fatto di aver osato guardarli“.

Così il candidato sindaco per la lista di centrodestra Trento Unita, Andrea Merler, che sottolinea:

“Trento merita di più e di meglio, non di sicuro questo tipo di scene. Il rappresentante della coalizione a me avversa e la sua coalizione sono quelli che hanno detto per decenni a noi che il problema della sicurezza era non solo un “non problema”, ma una nostra invenzione e che il vero problema era quello relativo di percezione della sicurezza.

Pubblicità Pubblicità

Ora corrono ad esprimere vicinanza e solidarietà come nel caso dell’Albergatore Sembenotti, ma non solo. Da parte mia, massima vicinanza a Paolo Frizzi. Abbiamo un obbligo morale (e giuridico) di intervenire – una volta al governo della nostra Trento – per dare tranquillità ai cittadini“.