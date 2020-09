Il gazebo sbagliato di Ianeselli al mercato e i ‘compagni’ vengono allontanati dalla Municipale

La campagna elettorale di Ianeselli inanella un’altra figuraccia e così di scivolone in scivolone sarebbe davvero meglio stare fermi. Quella però di essere allontanati dal mercato del giovedì per aver sbagliato posto, è una perla da primi posti della speciale classifica degli errori della sinistra in piena corsa.

Succede che i baldanzosi “compagni” arrivino di buonora al mercato del giovedì. Trovino uno spazio libero e lo occupino. A quel punto si guardano attorno per scoprire di essere al cospetto della facoltà di Sociologia e si sentono a casa loro, un po’ come fedeli fuori dal tempio.

Poi da buoni “sinistri” avranno pensato che le regole valgono per gli altri ma non per loro e a testa bassa hanno iniziato la loro attività promozionale. Troppo a testa bassa però per accorgersi che sono tra i piedi: alla gente che passa e agli stessi ambulanti.

Ai compagni non è balenata nemmeno l’idea che quello spazio vuoto all’angolo tra via Verdi e via Maffei avesse una ragione di essere tale. E’ finita che come normali commercianti abusivi si siano visti allontanare dalla Polizia Municipale chiamata dalla gente.

L’ennesima figura però, e questo non è bello. Avranno pensato che gli spazi pubblici siano “cosa nostra” alla stregua di quelli del Mercatino di Natale dove per interrompere la gestione in esclusiva delle piazze e costringere il Comune ad indire un bando di gara, c’è voluta la caparbietà di un Carollo qualsiasi.

Nel 2018 per il PD era andata anche peggio. Infatti i compagni avevano montato un gazebo nella strettoia di piazza Lodron dove dopo alcuni minuti era dovuta intervenire con urgenza un’ambulanza che si era trovata ostruita la via di accesso. Dopo pochi giorni era successa la stessa cosa, ma stavolta ai danni di un povero camionista che doveva consegnare con la massima urgenza del pesce fresco al Sait.

