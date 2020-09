Covid: in Trentino raggiunti i 91 casi, 7 provengono da un matrimonio

Era dal 27 aprile, e cioè in pieno lockdown, che non si registrava in Trentino un numero così alto di casi.

72 nuovi positivi provengono dalla Furlani Carli, mentre dei restanti 19, 7 provengono da un matrimonio a cui ha partecipato anche un operatore che lavora nelle Rsa. La metà circa dei 19 positivi presenta dei sintomi. I tamponi analizzati sono stati 2.317.

Il capo del dipartimento Antonio Ferro ha spiegato che dei nuovi positivi la maggior parte sono persone rientrate dalle vacanze. Sono presenti però anche alcuni minorenni.

Continuano quindi le indagini epidemiologiche. Antonio Ferro si è inoltre raccomandato di non abbassare mai la guardia e di rispettare le regole, soprattutto per i giovani, in dovere di proteggere gli anziani.

Nei 5 comuni trentini più colpiti e sottoposti ai test sierologici (Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo e Vermiglio), i residenti saranno ricontatti lunedì per un ulteriore test sierologico.

Lo scopo è quello di verificare se a distanza di tempo i cittadini abbiano mantenuto gli anticorpi sviluppati dopo la malattia.

Per quanto riguarda l’Alto Adige si sono riscontrati 4 nuovi positivi a fronte di 1.022 tamponi. I pazienti Covid ricoverati sono 6, mentre 15 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco e 2 sono in terapia intensiva. 1.439 sono invece le persone in isolamento domiciliare.