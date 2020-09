Stefania Segnana a Fondo: la Rsa a breve potrà ricominciare ad accogliere ospiti

L’assessore alla salute della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana ha incontrato ieri pomeriggio i vertici della Rsa Stella Montis, residenza per anziani nel paese di Fondo (Borgo d’Anaunia), la cui utenza proviene principalmente dall’Alta Val di Non.

Accompagnata dal dirigente generale Giancarlo Ruscitti, l’assessore ha avuto un colloquio, che si è svolto all’esterno della casa, nel rispetto delle misure anti-Covid, con la presidente Gigliola Battisti e con il direttore Enzo Leonardi.

La struttura a breve potrà ricominciare ad accogliere ospiti andando a rispondere alle esigenze delle famiglie che necessitano di poter portare i propri cari all’interno della Rsa. I posti attualmente liberi sono 15.

L’incontro è stato anche l’occasione per parlare dei lavori di ristrutturazione che sono in atto, con la disponibilità a fare ulteriori valutazioni a seguito anche delle misure di isolamento e precauzione che devono essere messe in atto dalla Apsp.

Si è trattato dunque di un primo incontro in vista della videocall in programma lunedì con l’assessorato alla salute, la task force Rsa ed i vertici delle residenze sanitarie per anziani del Trentino, nel corso della quale saranno discussi i principi cardine dei piani Covid predisposti dalle Apsp.

