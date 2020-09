Marionette, burattini e & C. nelle “Notti di San Michele”

Spettacolo caro e conosciuto dai più grandi quando le marionette e i burattini erano un divertimento abituale, questi manufatti che si animano per mezzo dell’interpretazione di esperti della fantasia e dell’immagine sono invece uno spettacolo offerto un po’ meno di frequente ai più piccoli.

Ma l’occasione per tutti di divertirsi e rilassarsi post lock-down e per ammirare dal vivo scene buffe e fiabe classiche rivisitate, ambientazioni e costumi creati artigianalmente, ma anche attori ed attrici, è proposta nel corso delle “Notti di San Michele”. E non è detto che il divertimento sia solo per i più piccoli.

L’evento messo in scena è la decima edizione del Festival dei burattini in musica di cui è direttore artistico Luciano Gottardi, in calendario dal 5 al 26 settembre nel Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina a San Michele All’Adige.

Il festival si apre sabato 5 settembre alle ore 21.00 con lo spettacolo della Bottega Buffa CircoVacanti, “Il gatto con gli stivali” con la Regia di Veronica Risatti, drammaturgia di Luciano Gottardi, musiche originali: di Adele Pardi e in scena Laura Mirone, Veronica Zurlo, Veronica Risatti.

Quindi, non mettete i bambini a dormire presto perché per tutto il mese di settembre ogni sabato sera alle 21, dopo la visita guidata e gratuita al Museo alle ore 20, si apre il sipario e compaiono attrici, marionette e burattini colorati ed animati, allegre rappresentazioni tratte dal repertorio delle conosciute ed apprezzate compagnie “I Burattini” di Luciano Gottardi di Trento, “Bottega Buffa Circovacanti” di Trento, Pavel Vangeli artista della Repubblica Ceca e Maurizio Gioco autore del “Teatro Giochetto”.

Non solo nomi ma persone e percorsi di questi veri e propri artisti ed attori che alle loro realizzazioni hanno dedicato tutto se stessi oltre che tempo, studio e manualità.

La compagnia “I BURATTINI” di Luciano Gottardi è attiva dal 1992 a Trento “ ha realizzato numerosi allestimenti di spettacoli di burattini tradizionali tra cui “L’Amore delle Tre Melarance”, “La fata Morgana”, “Il principe di pietra”, “I Capelli dell’Orco”, “Il segreto del medaglione” e “Il bandito Polenta”. All’attività di spettacolo, con circa 140 rappresentazioni l’anno, Luciano Gottardi alterna l’attività didattica nelle scuole e nei corsi di aggiornamento per insegnanti. Ha collaborato, fra le altre, con le scuole di Pergine, Rovereto, Tesero, Comighello, Isera. Ha realizzato un laboratorio sulla costruzione e l’uso dei burattini con gli ospiti della Cooperativa sociale Villa Maria di Lenzima. Ha tenuto corsi di aggiornamento per insegnanti di sostegno e, nel 2001 per conto dell’IPRASE, ha tenuto un corso di aggiornamento per insegnanti dell’IRC a Trento”.

La Bottega Buffa CircoVacanti fondata a Trento nel 2010 è una compagnia di ricerca in arti sceniche tradizionali e contemporanee. “In Bottega si lavora d’indagine e recupero delle ritualità che stanno alla base di antiche feste comunitarie con l’intento di salvaguardarle dalla sempre più feroce folclorizzazione. Guardiani e garanti del nostro agire sono le Maschere. La forza dei loro passi e dei loro canti è la Musica.

Pavel Vangeli è un marionettista e attore della Repubblica Ceca “che ha iniziato la sua carriera negli anni ’70 nei prestigiosi teatri di burattini praghesi. Dopo essersi diplomato all’ accademia teatrale statale DAMU con specializzazione in teatro di figura, è entrato a far parte della compagnia Spejbla a Hurvinka, ensemble di fama mondiale nel campo delle marionette. Stanco dei rigidi schemi produttivi del teatro ufficiale, a metà degli anni ’80 decise di lavorare da solo come burattinaio free-lance. Da allora Pavel ha partecipato a centinaia di festival di figura, in Europa e nel mondo intero”.

Maurizio Gioco creatore del Teatro Giochetto è un poeta burattinaio che si muove con agilità non solo manuale ma anche intellettuale e culturale tra pieces antiche e moderne.

Gli appuntamenti sono:

5 settembre Bottega Buffa CircoVacanti presenta “Il gatto con gli stivali

12 settembre Pavel Vangeli presenta “Praga – La città incantata”

19 settembre Teatro Giochetto di Maurizio Gioco presenta “Stregarie – Storie di streghe”

26 settembre Luciano Gottardi presenta “Truffaldino e il dottor Faust”

Ingresso € 1, gratuito per gli aventi diritto.

La prenotazione è obbligatoria tramite la sezione prenotazioni on-line del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina o chiamando lo 0461 650314.

Gli spettacoli si svolgono nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19.