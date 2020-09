Il maltempo affligge le campagne trentine: pochi i contadini assicurati

Il maltempo flagella la campagna trentina, ma il 70% degli agricoltori non è assicurata. Il punto cruciale è quello della Destra Adige (Aldeno, Mattarello, Ravina e Romagnano) dove la grandine ha colpito duro, ci sono 8 ettari di campagna completamente distrutti, ma dove solo il 30% del prodotto è assicurato.

E dire che sui premi che gli agricoltori dovrebbero pagare c’è un intervento della Provincia che li abbassa di molto. Purtroppo da alcuni anni a questa parte ha preso piede la scommessa: se non ci sono danni sono soldi risparmiati; se il danno è contenuto lo è anche a livello economico e così si lascia spazio al rischio.

L’alternativa sarebbe quella della copertura dei campi con le reti: però si tratta di un sistema efficace solo in caso di grandine. In colpo è ancora più pesante se pensiamo che ad essere colpite sono state anche le viticulture di pregio, quelle cioè delle Cantine Ferrari ed a Cimone quelle della Cavit, in questo caso 17 ettari.

Elevato comunque il costo dei risarcimenti che fanno riferimento ad una polizza con copertura pluriugaranzia, risarciti cioè non solo i danni alle mele ed all’uva, ma anche alle piante ed alle strutture delle coltivazioni come pali e tiranti. Anche i contributi per i nuovi impianti prevedono una clausola risarcitoria in caso di frutteti divelti.

L’ipotesi di risarcimento è di 30 mila euro per ettaro sradicato.

