Ianeselli, una campagna costellata di errori: quando la comunicazione non è punto il forte della sinistra

Franco Ianeselli commette un altro errore di comunicazione di questa campagna elettorale che lo ha visto frequentemente sbagliare il taglio dei propri interventi. Questa volta manda una mail non mirata, ma nel mucchio dei possibili contatti, per raccontare quanto bravo è stato ad andare ad ascoltare in ogni dove i cittadini, passando per caneve e salotti, e lo ha fatto senza distinzione di classe.

Primo errore, nell’elenco non cita artigiani e liberi professionisti. Non sarà che li considera ancora evasori e parassiti come quando era sindacalista?

Secondo errore: lo slogan “La Trento che siamo, la Trento che sarà”. Ma se la città è da sempre amministrata dal centro sinistra il cui operare è giudicato al di sopra di ogni critica, tanto da rasentare la perfezione, perché deve cambiare? Il cambiamento arriva se il passato è fatto di errori, se no si dovrebbe parlare di continuità.

Con questa uscita l’impressione che si ha è quella che Ianeselli non sia convinto più di tanto delle passate amministrazioni. Ma l’errore più clamoroso è il titolo della mail: “La volata”. Ma come Ianeselli non è più convinto di vincere facile? Ciclisticamente parlando la volata è l’esatto contrario di un arrivo in solitaria.

Quindi Ianeselli oggi pensa ad una situazione di sostanziale parità con i suoi avversari, tanto da aver bisogno di lanciare la volata verso il traguardo? Cioè saranno gli indecisi, chi non è mai andato a votare a fare la differenza per decidere chi sarà sindaco?

Allora il tanto corteggiare il voto degli stranieri residenti non era democrazia illuminata, ma bisogno di un qualche centinaio di voti che per Ianeselli saranno fondamentali?

Certo che se il compagno sindacalista pensa alla volata non è di certo sicuro della vittoria come lo era mesi fa. Solo che se il leader della coalizione non trasmette sicurezza ai suoi uomini, la barca può cominciare ad imbarcare acqua da tutte le parti.

(e.c.)