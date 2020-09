Servizio civile: in scadenza le iscrizioni a “Fare comunicare…in Comune”

I termini di iscrizione alle liste per il Servizio Civile sono prossime alla scadenza, prevista per il mezzogiorno del 6 settembre. Il progetto “Fare e comunicare … in Comune” prevede la possibilità di prendere parte a percorsi di animazione per bambini, ragazzi e anziani tramite la collaborazione con le associazioni che operano nei singoli settori di riferimento.

Ma anche la gestione di siti per la pubblicizzazione e documentazione della attività svolte.

Il progetto “Fare e comunicare … in Comune” inizierà il primo ottobre ed avrà la durata di dodici mesi. Per presentare le domande è sufficiente seguire le procedure indicate sul sito dello Scup. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizio e Attività Sociali allo 0461-884477 oppure le referenti del progetto allo 0461-884382 o 0461 – 884477.

Pubblicità Pubblicità